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Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году

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В текущем году государство должно тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) не скупясь, полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Такую идею он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Не страшно, если придется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ, считает Кудрин. В этом случае резервов хватит на два года, что с учетом остроты кризиса тоже не страшно, добавил он. «Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», – сказал Кудрин.

Последствия кризиса могут растянуться на два-три, а то и на четыре года, продолжил председатель Счетной палаты. Он опасается, что безработица в России может подскочить с минимальных значений, которые фиксируются сейчас, до 7–8%, а в худшем варианте – и до 10%. То есть речь может идти о 6–9 млн безработных. В связи с этим он назвал правильным решение государства повысить пособие по безработице.

Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн руб. По расчетам Минфина, с учетом текущих цен на нефть этого ресурса хватит до 2024 г.

Ранее по теме: ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных