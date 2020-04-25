Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году
В текущем году государство должно тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) не скупясь, полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Такую идею он высказал в эфире телеканала «Россия 1».
Не страшно, если придется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ, считает Кудрин. В этом случае резервов хватит на два года, что с учетом остроты кризиса тоже не страшно, добавил он. «Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», – сказал Кудрин.
Последствия кризиса могут растянуться на два-три, а то и на четыре года, продолжил председатель Счетной палаты. Он опасается, что безработица в России может подскочить с минимальных значений, которые фиксируются сейчас, до 7–8%, а в худшем варианте – и до 10%. То есть речь может идти о 6–9 млн безработных. В связи с этим он назвал правильным решение государства повысить пособие по безработице.
Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн руб. По расчетам Минфина, с учетом текущих цен на нефть этого ресурса хватит до 2024 г.