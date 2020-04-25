Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году

Не страшно, если придется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ, считает Кудрин. В этом случае резервов хватит на два года, что с учетом остроты кризиса тоже не страшно, добавил он. «Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», – сказал Кудрин.