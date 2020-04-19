Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн рублей
По расчетам Минфина, в фонде национального благосостояния (ФНБ) России с учетом всех текущих трат к концу года останется около 7 трлн руб. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». «Если смотреть на цены на нефть как сегодня, до 2024 г. этот ресурс будет достаточен», ‒ отметил он.
Силуанов напомнил, что в текущем году власти намерены выделить на поддержку экономики и социальной сферы 2 трлн руб. В первую очередь это будут средства государственного резервного фонда.
По данным на 1 апреля в ФНБ было 12,85 трлн руб., или 11,3% ВВП. Из этой суммы 2,14 трлн руб. Минфин в апреле потратил на покупку акций Сбербанка у Центробанка.
В марте Минфин сообщал, что объем средств в ФНБ достиг рекордных 12,2 трлн руб. после того, как в фонд были зачислены дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 г.