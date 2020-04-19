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Силуанов спрогнозировал сокращение ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

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По расчетам Минфина, в фонде национального благосостояния (ФНБ) России с учетом всех текущих трат к концу года останется около 7 трлн руб. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». «Если смотреть на цены на нефть как сегодня, до 2024 г. этот ресурс будет достаточен», ‒ отметил он.

Силуанов напомнил, что в текущем году власти намерены выделить на поддержку экономики и социальной сферы 2 трлн руб. В первую очередь это будут средства государственного резервного фонда.

По данным на 1 апреля в ФНБ было 12,85 трлн руб., или 11,3% ВВП. Из этой суммы 2,14 трлн руб. Минфин в апреле потратил на покупку акций Сбербанка у Центробанка.

В марте Минфин сообщал, что объем средств в ФНБ достиг рекордных 12,2 трлн руб. после того, как в фонд были зачислены дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных