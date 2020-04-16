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Борьба с коронавирусом и его последствиями обойдется бюджету в 2,8% ВВП

Эксперты призывали направить на поддержку экономики в два-три раза больше
Екатерина Мереминская
Только на здравоохранение и социальную поддержку из бюджета выделено 500 млрд руб. /Андрей Гордеев и Максим Стулов / Ведомости

Борьба с коронавирусом и кризисом, связанным с его распространением, обойдется бюджету в 2,8% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Сумма учитывает прямые расходы бюджета, а также выпадающие доходы бюджета из-за снижения страховых взносов, налоговые отсрочки и гарантии. 

На поддержку здравоохранения и социальные меры из резервного фонда правительства будет выделено более 0,5 трлн руб., рассказал Силуанов. Деньги направляются на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование больничных коек, закупку автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. Только на выплаты медицинским работникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19, предусмотрено более 45 млрд руб., напомнил Силуанов. 

Снижение ставки страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса в два раза (с 1 апреля 15% на зарплаты, превышающие минимальный размер оплаты труда) сэкономит для них за апрель – декабрь 2020 г. около 350 млрд руб. Безвозмездная выплата 12 130 руб. на каждого сотрудника МСП и для ИП из пострадавших отраслей обойдется в еще более 80 млрд руб. и поможет поддержать более 970 000 организаций и индивидуальных предпринимателей, объявил Силуанов. Ранее Минэкономразвития указывало, что такую помощь смогут получить только 3,3 млн человек, это меньше половины занятых в малом и среднем бизнесе работников, а также одна пятая с учетом индивидуальных предпринимателей и их работников, а также микропредприятий. 

Нужно потратить на поддержку экономики 5–10% ВВП, призывали экономисты в докладе «Коронакризис 2020» фонда «Либеральная миссия». В том числе предусмотреть прямые выплаты всем пострадавшим, оказать более серьезную поддержку бизнесу. Скромный масштаб помощи связан с ограниченным ресурсом властей и желанием по максимуму выжать поддержку из самого бизнеса, считает профессор Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин. При ценах на нефть $20/барр. из ФНБ придется потратить более 2 трлн руб. только на замещение выпадающих из бюджета нефтегазовых доходов в 2020 г., ждет Минфин.

Но можно потратить и больше 10% ВВП, прокомментировал «Ведомостям» профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин, нет смысла исходить из плана «как растянуть то, что есть, на пять лет». Дело не в сумме, а в том, что в нее входит, говорит директор института «Центр развития» Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Налоги для малого и среднего бизнеса нужно не откладывать, а отменять, предоставлять полноценные налоговые каникулы, по крайней мере для пострадавших отраслей, считает она. Чтобы и через полгода, когда отсрочки закончатся, компании смогли работать. Сама по себе отсрочка платежей для бюджета нейтральна, замечает Акиндинова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных