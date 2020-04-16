Борьба с коронавирусом и его последствиями обойдется бюджету в 2,8% ВВП

Но можно потратить и больше 10% ВВП, прокомментировал «Ведомостям» профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин, нет смысла исходить из плана «как растянуть то, что есть, на пять лет». Дело не в сумме, а в том, что в нее входит, говорит директор института «Центр развития» Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Налоги для малого и среднего бизнеса нужно не откладывать, а отменять, предоставлять полноценные налоговые каникулы, по крайней мере для пострадавших отраслей, считает она. Чтобы и через полгода, когда отсрочки закончатся, компании смогли работать. Сама по себе отсрочка платежей для бюджета нейтральна, замечает Акиндинова.