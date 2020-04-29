ФРС оставила процентную ставку без изменений

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной экономических трудностей как в США, так и во всем мире, отмечается в пресс-релизе. Коронавирус и меры, принятые для защиты людей, привели к резкому снижению экономической активности и сокращению рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть оказывают отрицательное влияние на инфляцию. Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, утверждает ФРС.