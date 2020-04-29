ФРС оставила процентную ставку без изменений
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении ведомства.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной экономических трудностей как в США, так и во всем мире, отмечается в пресс-релизе. Коронавирус и меры, принятые для защиты людей, привели к резкому снижению экономической активности и сокращению рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть оказывают отрицательное влияние на инфляцию. Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, утверждает ФРС.
Решение ФРС совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
ФРС снизила ставку на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25% в середине марта. Ведомство планирует сохранять ставку на околонулевом уровне до тех пор, пока регулятор не будет уверен, что экономика США «выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности».