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ФРС оставила процентную ставку без изменений

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении ведомства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной экономических трудностей как в США, так и во всем мире, отмечается в пресс-релизе. Коронавирус и меры, принятые для защиты людей, привели к резкому снижению экономической активности и сокращению рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть оказывают отрицательное влияние на инфляцию. Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, утверждает ФРС.

Решение ФРС совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

ФРС снизила ставку на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25% в середине марта. Ведомство планирует сохранять ставку на околонулевом уровне до тех пор, пока регулятор не будет уверен, что экономика США «выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности».

Ранее по теме: Почему ФРС снизила ставку до нуля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных