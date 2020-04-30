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Более 30 млн человек потеряли в США работу из-за кризиса

Ведомости

За неделю по 25 апреля еще 3,839 млн американцев подали заявки на пособие по безработице, сообщило министерство труда США. Таким образом, за последние полтора месяца без работы остались около 30,3 млн человек.

Новые данные оказались выше ожиданий (консенсус-прогноз был 3,5 млн). Тем не менее число подаваемых заявок снижается уже четыре недели подряд. Предыдущий показатель составил 4,4 млн, а максимум был за неделю по 28 марта – 6,87 млн.

Вал заявок на пособия по безработице спровоцировал многочисленные поломки в системах их обработки в штатах, пишет The Wall Street Journal. К тому же теперь к выплатам, которые проводят штаты, добавляются $600 в неделю из федерального бюджета (их правительство пообещало платить до 31 июля), которые тоже нужно учитывать. Кроме того, в последние две недели заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси), так как власти расширили перечень тех, кто может обратиться за пособием.

Безработные американцы в кризис получают больше работающего населения

В России же пособия по безработице не превышают половины средней зарплаты

До кризиса компьютерные системы местных департаментов труда и занятости справлялись без особых проблем. Ведь, например, в первую неделю марта во всей стране было подано 70 000 заявок, а пик во время предыдущего кризиса составил 665 000 (в марте 2009 г.). Исторический максимум был зафиксирован в октябре 1982 г. – 695 000. «Вся эта устаревшая технология просто больше совершенно не работает, – пожаловался WSJ Скотт Дженсен, директор департамента труда штата Род-Айленд. – Нынешний кризис в полной мере выявил слабости этих систем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных