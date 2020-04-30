Более 30 млн человек потеряли в США работу из-за кризиса

Вал заявок на пособия по безработице спровоцировал многочисленные поломки в системах их обработки в штатах, пишет The Wall Street Journal. К тому же теперь к выплатам, которые проводят штаты, добавляются $600 в неделю из федерального бюджета (их правительство пообещало платить до 31 июля), которые тоже нужно учитывать. Кроме того, в последние две недели заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси), так как власти расширили перечень тех, кто может обратиться за пособием.