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Аналитики допустили доллар по 100 рублей при худшем сценарии пандемии

Ведомости

Если пандемия коронавируса продлится еще полтора года, то с IV квартала 2020 г. до 2022 г. доллар будет стоить от 95 до 103 руб., а в 2023 г. подешевеет до 87‒90 руб., говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Падение российского ВВП в таком пессимистичном сценарии составит 11% в 2020 г., а в 2023 г. экономика страны вырастет не более чем на 1,9‒2,3%. Уровень безработицы при этом вырастет в нынешнем году до катастрофически высокого уровня 10,5‒10,7% рабочей силы, прогнозируют аналитики.

В пессимистичном сценарии ограничения из-за коронавируса в России продлятся до конца июня 2020 г., затем возобновятся в октябре ‒ ноябре с дополнительными ограничительными мерами в июле ‒ сентябре 2020 г. и декабре 2020 г. ‒ марте 2021 г. Мировые цены на нефть по этому сценарию не превысят $30 за баррель до конца 2021 г. При этом после 2023 г. в России может произойти более интенсивный рост ввиду крайне жесткого решения проблемы «творческого разрушения» неэффективных производств и «вынужденной ставки на эффективность госрасходов», считают аналитики.

Базовый сценарий ЦМАКПа подразумевает карантин в России до конца июня и вторую волну заболеваемости с возобновлением ограничений в октябре ‒ ноябре 2020 г. Доллар по такому сценарию с конца текущего года до 2022 г. будет стоить от 87 до 91 руб., и только в 2023 г. курс рубля укрепится до 83‒87 руб./$. ВВП при этом сократится на 8‒8,2% в этом году, но уже в следующем году российскую экономику ждет достаточно умеренный рост в 3,7‒4%. 

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Рассматривая оптимистичный сценарий развития кризиса из-за пандемии коронавируса, аналитики предположили, что карантин в России закончится в середине июня. После глубокого провала ВВП в 2020 г. (сокращение на 4,2‒4,5%) начнется восстановление экономической активности, и к 2023 г. прирост российского ВВП достигнет 2,3‒2,6%. Ослабление рубля во второй половине текущего года будет умеренным из-за сезонного спроса на валюту, и в 2021 г. доллар будет в среднем за год стоить 82‒85 руб., а в 2023 г. подешевеет до 73‒77 руб. 

По прогнозу российского Центробанка, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допускал, что даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5% или почти на 8%, как было в 2009 г. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных