Аналитики допустили доллар по 100 рублей при худшем сценарии пандемии

Если пандемия коронавируса продлится еще полтора года, то с IV квартала 2020 г. до 2022 г. доллар будет стоить от 95 до 103 руб., а в 2023 г. подешевеет до 87‒90 руб., говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Падение российского ВВП в таком пессимистичном сценарии составит 11% в 2020 г., а в 2023 г. экономика страны вырастет не более чем на 1,9‒2,3%. Уровень безработицы при этом вырастет в нынешнем году до катастрофически высокого уровня 10,5‒10,7% рабочей силы, прогнозируют аналитики.