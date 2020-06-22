ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ сообщил о запуске собственной ипотечной программы поддержки семей с детьми. Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ. С учетом комплексного страхования ставка составит 7,9%. При рефинансировании ипотечных кредитов других банков предусмотрена скидка в 0,9 п. п.
Льготные условия будут доступны для покупки квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Максимальный срок кредита – 30 лет, сумма – от 600 000 руб. до 60 млн руб. Первоначальный взнос – 10–20%. Программа действует до 31 декабря 2020 г.
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. В среднем ставки упали на 0,5–1 п. п., а у некоторых ипотека подешевела на 1,5 п. п. 19 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 1 п. п. до 4,5% – это самое резкое снижение за один шаг за последние пять лет, что также может оказать влияние на ставки по ипотечным кредитам.