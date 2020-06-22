ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. В среднем ставки упали на 0,5–1 п. п., а у некоторых ипотека подешевела на 1,5 п. п. 19 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 1 п. п. до 4,5% – это самое резкое снижение за один шаг за последние пять лет, что также может оказать влияние на ставки по ипотечным кредитам.