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ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости

ВТБ сообщил о запуске собственной ипотечной программы поддержки семей с детьми. Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ. С учетом комплексного страхования ставка составит 7,9%. При рефинансировании ипотечных кредитов других банков предусмотрена скидка в 0,9 п. п.

Льготные условия будут доступны для покупки квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Максимальный срок кредита – 30 лет, сумма – от 600 000 руб. до 60 млн руб. Первоначальный взнос – 10–20%. Программа действует до 31 декабря 2020 г.

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. В среднем ставки упали на 0,5–1 п. п., а у некоторых ипотека подешевела на 1,5 п. п. 19 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 1 п. п. до 4,5% – это самое резкое снижение за один шаг за последние пять лет, что также может оказать влияние на ставки по ипотечным кредитам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных