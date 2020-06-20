Что ждет вкладчиков и заемщиков после снижения ключевой ставки

Условия банковских продуктов будут меняться, несмотря на то что снижение ключевой ставки было ожидаемым и многие банки успели скорректировать условия привлечения и размещения средств заранее. Представители некоторых банков признались, что планируют сделать то же самое в ближайшие дни. Но в целом по рынку ставки будут опускаться плавно, в несколько этапов, поскольку форсирование процесса может привести к росту рисков розничного кредитования и оттоку средств населения с вкладов, предупреждают аналитики.