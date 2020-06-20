Что ждет вкладчиков и заемщиков после снижения ключевой ставки«Ведомости» выяснили, кто из банков уже готов менять проценты по депозитам и кредитам
Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу, 19 июня, – сразу на 1 процентный пункт (п. п.) до 4,5% впервые за пять лет – приведет к новому витку падения доходности вкладов и стоимости кредитов для населения, не сомневаются опрошенные «Ведомостями» банкиры и аналитики.
Изменение ставки ЦБ в целом должно повлечь за собой аналогичное снижение процентов по кредитам и депозитам, указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян. «Из-за радикального снижения ключевой ставки банкам также придется опускать ставки по вкладам и кредитам, чтобы сохранить процентную маржу на приемлемом уровне», – соглашается руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.
Условия банковских продуктов будут меняться, несмотря на то что снижение ключевой ставки было ожидаемым и многие банки успели скорректировать условия привлечения и размещения средств заранее. Представители некоторых банков признались, что планируют сделать то же самое в ближайшие дни. Но в целом по рынку ставки будут опускаться плавно, в несколько этапов, поскольку форсирование процесса может привести к росту рисков розничного кредитования и оттоку средств населения с вкладов, предупреждают аналитики.
Представители банков подтверждают: снижение ключевой ставки является одним из факторов для принятия решений по изменению ставок по основным банковским продуктам, однако на их финальное решение будут также влиять рыночная ситуация и действия конкурентов и лидеров рынка.
Депозиты будут первыми
Первыми на падение ключевой ставки традиционно реагируют ставки вкладов, указывает директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Иван Уклеин: «Банки стремятся побыстрее удешевить стоимость фондирования». В пятницу регулятор дал понять, что готов и дальше снижать ключевую ставку при снижении инфляционных рисков, если это потребуется для стимулирования экономики.
В последние месяцы на фоне пандемии реальные доходы граждан не растут или растут очень медленно, а накопления постепенно тратятся, но опасение оттока средств с вкладов едва ли остановит банки, считает Гришунин. Так что они снижали и продолжат снижать проценты по депозитам и счетам.
Некоторые банки уже готовы действовать, выяснили «Ведомости». В ближайшее время «Абсолют банк» намерен опустить ставки по вкладам в рублях на 0,5 п. п., говорит управляющий директор банка Антон Павлов: «В перспективе одного-двух месяцев они будут падать в пределах 1 п. п.».
Банки «Открытие» и «Зенит» в настоящее время также пересматривают ставки вкладов, сообщили их представители.
По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, в банке анализируют влияние решения ЦБ на вклады и будут принимать решение с учетом конкурентной среды.
Следить за конъюнктурой рынка вкладов, чтобы вовремя предпринять соответствующие шаги, также планируют Райффайзенбанк, «Хоум кредит», Росбанк, «Русский стандарт», сообщили их представители.
«Мы ожидали снижения ключевой ставки и с 19 июня уменьшили доходность по одному из наших вкладов. Дальнейшие действия будут зависеть от собственных потребностей банка в фондировании», – признается исполнительный директор «Ренессанс кредита» Яна Безруких.
Сбербанк возможные изменения тарифов не комментирует, ответила пресс-служба.
Вкладчикам остается надеяться на точечные краткосрочные сезонные вклады и акции от банков. Сейчас они действуют в Россельхозбанке, Совкомбанке, Московском индустриальном банке, банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе», «Русском стандарте», банке Дом.РФ, СДМ-банке, банке «Россия» и др.
По мнению аналитиков НРА, в перспективе средняя ставка по вкладам топ-10 банков по объему привлеченных средств населения будет двигаться к 3% годовых. В первой декаде июня она упала на 0,025 п. п. до исторического минимума 5,014%, по данным ЦБ.
«Такое существенное снижение доходности вкладов будет обусловлено, в частности, тем, что у некоторых крупных игроков уже есть вклады со ставками ниже 4%. Кроме того, в условиях крайне низкой процентной маржи банки будут стремиться увеличить ее, снижая стоимость фондирования по тем каналам, где это возможно», – объясняет Гришунин.
Ставка на собственную ипотеку
«Ставки по кредитам банки будут снижать во вторую очередь с лагом по времени зависимости от макроэкономических условий и отдавать при этом предпочтение более надежной ипотеке. А вот в рискованных сегментах – в необеспеченном кредитовании – вряд ли стоит ждать существенного снижения ставок», – прогнозирует Уклеин.
В конкурентной борьбе за заемщика, а также после майского сигнала ЦБ о возможном существенном понижении ключевой ставки уже в первой половине июня первым делом банки начали снижать ставки по льготной ипотеке с господдержкой. По условиям программы банк не вправе выдавать ипотеку по ставке свыше 6,5% при наличии договора комплексного страхования заемщика, но волен уменьшать ставку. Вслед за льготной ипотекой в ожидании снижения ключевой ставки в банках дешевела и собственная ипотека.
Постепенное снижение ипотечных ставок продолжится. В ближайшее время снизить ставки ипотеки планирует ВТБ, заявила его пресс-служба. Директор департамента розничных продуктов «СМП банка» Алена Тузова рассказала, что банк рассматривает такой вариант. Хотимский из Совкомбанка не исключил пересмотра ставок по ипотеке на готовое жилье, отметив, что менять ставки на первичку банк не планирует. Со снижением ключевой ставки уменьшается субсидия по госпрограмме (она рассчитывается по формуле ключевая ставка + 3% годовых. – Прим. «Ведомостей»), объясняет он.
По мнению директора департамента автокредитования «Русфинанс банка» Алексея Бородавина, решение о снижении ключевой ставки ЦБ, безусловно, станет «дополнительным стимулом для дальнейшего понижения ставок автокредитов».
Подешевеют и потребительские кредиты, кредиты наличными, могут снизиться и ставки кредитных карт, обещают опрошенные «Ведомостями» банкиры.
Например, изменения по различным кредитным продуктам готовят банк «Открытие» и банк «Зенит», рассказали их пресс-службы. Понижение ставок по всей линейке розничных кредитов, если позволит рыночная ситуация, рассматривают в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), Росбанке, «Хоум кредите» «Русском стандарте», Россельхозбанке, «СМП банке». А вот «Почта банк» изменений не планирует, сообщил член правления банка Григорий Бабаджанян. Лидер рынка Сбербанк традиционно не комментирует изменения до их вступления в силу.
Помимо ключевой ставки на проценты по банковским продуктам также влияет размер премии за риск, напоминает Даллакян из АКРА. В случае повышения рисков кредитования вырастет и премия за риск, что может несколько нивелировать эффект от сниженной ключевой ставки, опасается он.
Словом, в ближайшее время заемщиков ждут более привлекательные условия кредитования, которые, возможно, позволят рефинансировать имеющиеся долги на лучших, чем сейчас, условиях. А вот вкладчикам придется искать более доходные способы сбережений.