Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4%
Ориентир годового уровня инфляции в России в 2020 г., «даже в условиях сегодняшнего дня», ‒ 4%, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 1». «Скорее всего, где-то около четырех и будет», ‒ предположил он (цитата по ТАСС).
Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с распространением коронавируса, «достойно и с минимальными потерями». По мнению президента, этому способствует развитие экономики России за последние 20 лет. «Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», ‒ добавил он при этом.
ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, с учетом текущих тенденций она будет в нижней части диапазона, указано в июньском прогнозе регулятора. При этом аналитики Bank of America Meryll Linch (BofA) ожидают к концу 2020 г. инфляцию в России ниже уровня в 3%.