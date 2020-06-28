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Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4%

Ведомости

Ориентир годового уровня инфляции в России в 2020 г., «даже в условиях сегодняшнего дня», ‒ 4%, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 1». «Скорее всего, где-то около четырех и будет», ‒ предположил он (цитата по ТАСС).

Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с распространением коронавируса, «достойно и с минимальными потерями». По мнению президента, этому способствует развитие экономики России за последние 20 лет. «Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», ‒ добавил он при этом.

ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, с учетом текущих тенденций она будет в нижней части диапазона, указано в июньском прогнозе регулятора. При этом аналитики Bank of America Meryll Linch (BofA) ожидают к концу 2020 г. инфляцию в России ниже уровня в 3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных