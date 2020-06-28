Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4%

Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с распространением коронавируса, «достойно и с минимальными потерями». По мнению президента, этому способствует развитие экономики России за последние 20 лет. «Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», ‒ добавил он при этом.