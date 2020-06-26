Инфляция ускоряется вторую неделю подряд

Инфляция ускоряется вторую неделю подрядНо это связано с временными факторами, предупреждают экономисты
За неделю с 16 по 22 июня инфляция вновь немного ускорилась в годовом выражении до 3,2% с 3,1% на середину июня и 3% на конец мая, сообщил Росстат.
Частично ускорение связано с низкой базой, поскольку инфляция за весь июнь 2019 г. оказалась нулевой. Обычно для этого месяца нормальной считается инфляция в 0,2–0,4%, объясняет главный экономист ING Дмитрий Долгин.
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