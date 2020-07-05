Российские регионы получат 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении с 1 апреля числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза. Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. Размер минимального пособия по решению президента России Владимира Путина с 1 мая увеличен с 1500 до 4500 руб., выплата повышенного пособия будет происходить до 1 октября 2020 г.