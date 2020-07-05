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Российские регионы получат 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Ведомости

Правительство выделило более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест в 2020 г. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Эти деньги позволят временно трудоустроить более 80 000 человек. 

Обратившимся в службы занятости, а также безработным предложат работу в сферах строительства, агропромышленного комплекса, транспорта, ЖКХ, благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу, отмечается в сообщении.

В конце июня премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении с 1 апреля числа официально зарегистрированных безработных более чем в 3,5 раза. Сейчас уволенный с 1 марта человек может получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. Размер минимального пособия по решению президента России Владимира Путина с 1 мая увеличен с 1500 до 4500 руб., выплата повышенного пособия будет происходить до 1 октября 2020 г.

Ранее по теме: Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных