Мишустин упроcтил трудоустройство женщин с детьми

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства. Об этом премьер сообщил на совещании со своими заместителями.



Этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска как правило необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов, отметил Мишустин в эфире «Россия 24». По его словам, новое постановление устранит «правовой пробел», службы занятости в регионах смогут «напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям».