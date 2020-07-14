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Что рынок труда предлагает молодым специалистам

В этом году выпускников без опыта работы нанимают неохотнее, но шансы на трудоустройство есть
Мария Подцероб
Варвара Гранкова для Ведомостей

В первой половине 2020 г. молодые специалисты, несмотря на пандемию и режим самоизоляции, активно искали работу и разместили на HeadHunter.ru 450 318 резюме – почти столько же, что и год назад. Но число вакансий для начинающих сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За шесть месяцев 2020 г. работодатели опубликовали, по данным HeadHunter, всего 33 227 вакансий для молодых по сравнению с 49 712 год назад. Более всего спрос на молодые кадры упал в Санкт-Петербурге (на 41%), Москве (на 36%) и Краснодаре (на 32%).

В этом году вузы окончило 1,5 млн молодых людей. А в конце июня премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей обеспечить работой выпускников. «Ведомости» выясняли, что ждет выпускников нынешнего года на рынке труда.

С трудом нанимают, легко увольняют

В разгар кризиса компании первым делом заморозили подбор кадров на стартовые позиции и сократили число вакансий для начинающих специалистов, говорит Анастасия Стасева, руководитель проекта YoungGo компании Kontakt Intersearch Russia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных