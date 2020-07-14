Что рынок труда предлагает молодым специалистам

В первой половине 2020 г. молодые специалисты, несмотря на пандемию и режим самоизоляции, активно искали работу и разместили на HeadHunter.ru 450 318 резюме – почти столько же, что и год назад. Но число вакансий для начинающих сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За шесть месяцев 2020 г. работодатели опубликовали, по данным HeadHunter, всего 33 227 вакансий для молодых по сравнению с 49 712 год назад. Более всего спрос на молодые кадры упал в Санкт-Петербурге (на 41%), Москве (на 36%) и Краснодаре (на 32%).