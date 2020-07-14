Что рынок труда предлагает молодым специалистам

Что рынок труда предлагает молодым специалистамВ этом году выпускников без опыта работы нанимают неохотнее, но шансы на трудоустройство есть
В первой половине 2020 г. молодые специалисты, несмотря на пандемию и режим самоизоляции, активно искали работу и разместили на HeadHunter.ru 450 318 резюме – почти столько же, что и год назад. Но число вакансий для начинающих сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За шесть месяцев 2020 г. работодатели опубликовали, по данным HeadHunter, всего 33 227 вакансий для молодых по сравнению с 49 712 год назад. Более всего спрос на молодые кадры упал в Санкт-Петербурге (на 41%), Москве (на 36%) и Краснодаре (на 32%).
В этом году вузы окончило 1,5 млн молодых людей. А в конце июня премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей обеспечить работой выпускников. «Ведомости» выясняли, что ждет выпускников нынешнего года на рынке труда.
С трудом нанимают, легко увольняют
В разгар кризиса компании первым делом заморозили подбор кадров на стартовые позиции и сократили число вакансий для начинающих специалистов, говорит Анастасия Стасева, руководитель проекта YoungGo компании Kontakt Intersearch Russia.