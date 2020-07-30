В США зафиксирован рекордный спад экономики
ВВП США во II квартале 2020 г. сократился на рекордные 32,9% в годовом выражении, сообщило Министерство торговли США. Это ниже прогноза аналитиков, опрошенных Reuters — они ожидали падение на 34,1%.
«Валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном выражении снизился во втором квартале 2020 года на 32,9% в годовом выражении, согласно предварительной оценке, опубликованной Бюро экономического анализа», — говорится в сообщении Минторга.
В Минторге отмечают, что снижение ВВП является следствием пандемии COVID-19, так как в марте и апреле частично сохранялся режим изоляции. В ведомстве отметили, что пока опубликованные данные не отражают все последствия для экономики США от пандемии коронавируса. Уточненный анализ экономической ситуации власти страны представят 27 августа.
В I квартале ВВП США также сократился на 5% в годовом выражении — это было первое падение ВВП, начиная с 2014 г. Признаком рецессии считается сокращение ВВП два квартала подряд.