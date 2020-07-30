В США зафиксирован рекордный спад экономики

В Минторге отмечают, что снижение ВВП является следствием пандемии COVID-19, так как в марте и апреле частично сохранялся режим изоляции. В ведомстве отметили, что пока опубликованные данные не отражают все последствия для экономики США от пандемии коронавируса. Уточненный анализ экономической ситуации власти страны представят 27 августа.