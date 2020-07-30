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В США зафиксирован рекордный спад экономики

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ВВП США во II квартале 2020 г. сократился на рекордные 32,9% в годовом выражении, сообщило Министерство торговли США. Это ниже прогноза аналитиков, опрошенных Reuters — они ожидали падение на 34,1%.

«Валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном выражении снизился во втором квартале 2020 года на 32,9% в годовом выражении, согласно предварительной оценке, опубликованной Бюро экономического анализа», — говорится в сообщении Минторга.

В Минторге отмечают, что снижение ВВП является следствием пандемии COVID-19, так как в марте и апреле частично сохранялся режим изоляции. В ведомстве отметили, что пока опубликованные данные не отражают все последствия для экономики США от пандемии коронавируса. Уточненный анализ экономической ситуации власти страны представят 27 августа.

В I квартале ВВП США также сократился на 5% в годовом выражении — это было первое падение ВВП, начиная с 2014 г. Признаком рецессии считается сокращение ВВП два квартала подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных