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В России упростили оформление пособий на детей

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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о сокращении перечня документов для оформления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба правительства. С ноября для получения льгот малообеспеченным семьям не придется предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.

«Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона», ‒ говорится в сообщении.

Пособия на детей от трех до семи лет введены в марте с 1 января 2020 г., выплаты начались в июне. На получение льгот могут претендовать малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Получить выплату можно сразу за первое полугодие единоразово, сумма составит около 33 000 руб. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

Ранее по теме: Путин предложил дополнительно выплатить по 10 000 рублей на каждого ребенка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных