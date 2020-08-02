В России упростили оформление пособий на детей
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о сокращении перечня документов для оформления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба правительства. С ноября для получения льгот малообеспеченным семьям не придется предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.
«Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5500 руб. на ребенка в месяц в зависимости от региона», ‒ говорится в сообщении.
Пособия на детей от трех до семи лет введены в марте с 1 января 2020 г., выплаты начались в июне. На получение льгот могут претендовать малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Получить выплату можно сразу за первое полугодие единоразово, сумма составит около 33 000 руб. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.