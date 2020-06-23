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Путин предложил дополнительно выплатить по 10 000 рублей на каждого ребенка

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил о продлении выплат детских пособий для россиян. В июле семьи с детьми до 16 лет получат выплаты в размере 10 000 руб. на каждого ребенка. Такая поддержка, по его словам, коснется 28 млн детей.

Тем, кто уже получил выплату в июне, новую выплату проведут автоматически. «Собирать справки не надо», – пообещал Путин.

Впервые о выплатах семьям и детьми по 10 000 руб. Путин объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. Выплаты пособий начались 1 июня. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Ранее по теме: ​Какие выплаты положены семьям с детьми в период пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных