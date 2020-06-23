Путин предложил дополнительно выплатить по 10 000 рублей на каждого ребенка
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил о продлении выплат детских пособий для россиян. В июле семьи с детьми до 16 лет получат выплаты в размере 10 000 руб. на каждого ребенка. Такая поддержка, по его словам, коснется 28 млн детей.
Тем, кто уже получил выплату в июне, новую выплату проведут автоматически. «Собирать справки не надо», – пообещал Путин.
Впервые о выплатах семьям и детьми по 10 000 руб. Путин объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. Выплаты пособий начались 1 июня. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц.