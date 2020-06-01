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​Какие выплаты положены семьям с детьми в период пандемии

Пособие в 10 000 рублей уже получили 10 млн семей
Юлия Петрова
Андрей Гордеев и Евгений Разумный

С 1 июня российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (достичь этого возраста ребенок должен с 11 мая по 30 июня) начали получать единовременные выплаты из федерального бюджета ‒ 10 000 руб. на каждого ребенка в связи с пандемией коронавируса. 10 млн семей, которые подали заявления до 22 мая, получили выплаты на 15 млн детей уже сегодня, отчитался Пенсионный фонд России. Минтруд ожидает, что всего такие выплаты могут быть назначены 22 млн детей. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц. Но это не единственные деньги, на которые в связи с распространением коронавируса могут рассчитывать родители. На какие новые выплаты могут претендовать семьи с детьми в период пандемии ‒ в таблице «Ведомостей».​  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных