​Какие выплаты положены семьям с детьми в период пандемии

С 1 июня российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (достичь этого возраста ребенок должен с 11 мая по 30 июня) начали получать единовременные выплаты из федерального бюджета ‒ 10 000 руб. на каждого ребенка в связи с пандемией коронавируса. 10 млн семей, которые подали заявления до 22 мая, получили выплаты на 15 млн детей уже сегодня, отчитался Пенсионный фонд России. Минтруд ожидает, что всего такие выплаты могут быть назначены 22 млн детей. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц. Но это не единственные деньги, на которые в связи с распространением коронавируса могут рассчитывать родители. На какие новые выплаты могут претендовать семьи с детьми в период пандемии ‒ в таблице «Ведомостей».​