Россияне выступили за ужесточение правил выдачи рабочих виз мигрантам
Более половины – 59% – россиян поддержали идею зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева ужесточить правила выдачи рабочих виз мигрантам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Superjob. В опросе участвовали 1600 экономически активных россиян по всей России с 6 по 8 августа.
«59% россиян поддержали предложение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 15% негативно отнеслись к подобной инициативе. Каждый четвертый затруднился с оценкой предложения Д. Медведева (26%)», – говорится в сообщении. При этом опрошенные с доходом более 80 000 руб. в месяц чаще поддерживали ужесточение правил выдачи рабочих виз, чем респонденты с зарплатой ниже 30 000 руб. (67 и 50% соответственно). Женщины оказались менее склонны к отрицательным оценкам, чем мужчины (53 и 65% соответственно). Молодые респонденты настроены менее скептически, чем люди старшего возраста (42 и 65%).
Медведев в начале августа заявил о планах изменить условия выдачи мигрантам разрешений на работу. Обсуждения этих изменений начались, в частности, в связи с тем, что в нескольких регионах России были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны трудовых мигрантов. По данным МВД, в июле этого года нарушения замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях, сообщал ТАСС.
По данным исследования ВШЭ и Института социологии РАН, каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы.