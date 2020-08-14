Россияне выступили за ужесточение правил выдачи рабочих виз мигрантам

«59% россиян поддержали предложение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 15% негативно отнеслись к подобной инициативе. Каждый четвертый затруднился с оценкой предложения Д. Медведева (26%)», – говорится в сообщении. При этом опрошенные с доходом более 80 000 руб. в месяц чаще поддерживали ужесточение правил выдачи рабочих виз, чем респонденты с зарплатой ниже 30 000 руб. (67 и 50% соответственно). Женщины оказались менее склонны к отрицательным оценкам, чем мужчины (53 и 65% соответственно). Молодые респонденты настроены менее скептически, чем люди старшего возраста (42 и 65%).