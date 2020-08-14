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Россияне выступили за ужесточение правил выдачи рабочих виз мигрантам

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Более половины – 59% – россиян поддержали идею зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева ужесточить правила выдачи рабочих виз мигрантам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Superjob. В опросе участвовали 1600 экономически активных россиян по всей России с 6 по 8 августа.

«59% россиян поддержали предложение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 15% негативно отнеслись к подобной инициативе. Каждый четвертый затруднился с оценкой предложения Д. Медведева (26%)», – говорится в сообщении. При этом опрошенные с доходом более 80 000 руб. в месяц чаще поддерживали ужесточение правил выдачи рабочих виз, чем респонденты с зарплатой ниже 30 000 руб. (67 и 50% соответственно). Женщины оказались менее склонны к отрицательным оценкам, чем мужчины (53 и 65% соответственно). Молодые респонденты настроены менее скептически, чем люди старшего возраста (42 и 65%).

Медведев в начале августа заявил о планах изменить условия выдачи мигрантам разрешений на работу. Обсуждения этих изменений начались, в частности, в связи с тем, что в нескольких регионах России были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны трудовых мигрантов. По данным МВД, в июле этого года нарушения замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях, сообщал ТАСС.

По данным исследования ВШЭ и Института социологии РАН, каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных