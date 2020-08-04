Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Трудовые мигранты хотят стать россиянамиБолее половины трудовых мигрантов намереваются остаться в России навсегда
В разгар пандемии работу в России потерял каждый третий трудовой мигрант. Такие данные содержатся в исследовании ученых ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция». На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае). Таким образом, если среди российских работников после введения режима самоизоляции работу потеряло 10%, то среди мигрантов – треть.
При этом ситуация в Москве из-за строгого режима самоизоляции для иностранных работников оказалась более тяжелой, чем в других регионах. В столице без работы осталось 40,8% приехавших на заработки иностранцев из стран СНГ, в регионах – 21,2%. «Работодатели избавлялись в первую очередь от менее опытных и квалифицированных работников и неформально занятых, т. е. тех, чьи трудовые отношения основывались на устных соглашениях. Трудно пришлось самозанятым, а также работавшим в микро- и малых предприятиях», – подчеркивают авторы исследования.
Безработными оказались 54,3% тех, кто ранее работал в гостиницах и ресторанах, 35,4% домработниц и бебиситтеров, 32,9% продавцов, но лишь 18,5% строителей. «В отличие от российских работников, в массовом порядке столкнувшихся с сокращением оплаты труда, мигранты столкнулись с массовыми сокращениями, обусловленными закрытием бизнесов», – отмечают авторы исследования.
Так, более трети опрошенных основными причинами их увольнения назвали закрытие предприятия и сокращения на местах. При этом распространена была ситуация, когда организация не работала из-за режима изоляции, работнику не платили, но помогали чем могли (предоставляли еду и жилье). Он числился среди сотрудников предприятия и ждал начала работы. Об этом рассказало 18,9% опрошенных.
Несмотря на то что более чем у половины уволенных иностранных работников денег в разгар пандемии коронавируса не хватало даже на еду (35% говорили о том, что смогут продержаться без заработка месяц), уехать из России были готовы очень немногие – лишь каждый десятый рассматривал возможность временно вернуться на родину, чтобы переждать там трудности и затем опять вернуться в Россию. 42,7% респондентов были уверены, что смогут вернуться на старую работу, 42,8% – что найдут себе новую (хотя часть из них сомневаются, что это удастся сделать быстро). «Застрявшие на родине» респонденты заявляли, что они не ищут работу в стране пребывания, поскольку ждут окончания карантина и возможности выезда в Россию. «Более половины трудовых мигрантов – как находящихся в России, так и стремившихся приехать в Россию – высказали намерение в конечном итоге остаться в России навсегда», – подчеркивается в исследовании.
Ученые объясняют это тем, что экономическая ситуация и ситуация на рынках труда в странах СНГ гораздо хуже, чем в России. Найти работу и нормальный заработок там гораздо сложнее, особенно сейчас – во время и после пандемии. «Трудовая миграция смягчает давление на рынке труда в странах с быстро растущим молодым населением (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) или странах со сжимающимся рынком труда (Армения, Молдова, Украина)», – подчеркивают исследователи.
Если ограничения на въезд мигрантов в Россию продлятся, экономики постсоветских стран окажутся в еще более серьезном кризисе. «По нашим оценкам, основанным на данных Банка России и статистике Всемирного банка, при условии сохранения ограничений на въезд в Российскую Федерацию объемы переводов мигрантов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. могут уменьшиться в странах СНГ на 30%, что сильно ударит по благосостоянию населения этих стран, стабильности их финансовых систем и снизит размеры инвестиций в их экономику», – подчеркивают авторы исследования.
Опасения экономистов вполне могут сбыться. В понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу на территории страны, так как безработица на фоне коронавируса ведет к росту преступности среди иностранных граждан. «Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», – заявил Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.