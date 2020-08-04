Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Несмотря на то что более чем у половины уволенных иностранных работников денег в разгар пандемии коронавируса не хватало даже на еду (35% говорили о том, что смогут продержаться без заработка месяц), уехать из России были готовы очень немногие – лишь каждый десятый рассматривал возможность временно вернуться на родину, чтобы переждать там трудности и затем опять вернуться в Россию. 42,7% респондентов были уверены, что смогут вернуться на старую работу, 42,8% – что найдут себе новую (хотя часть из них сомневаются, что это удастся сделать быстро). «Застрявшие на родине» респонденты заявляли, что они не ищут работу в стране пребывания, поскольку ждут окончания карантина и возможности выезда в Россию. «Более половины трудовых мигрантов – как находящихся в России, так и стремившихся приехать в Россию – высказали намерение в конечном итоге остаться в России навсегда», – подчеркивается в исследовании.