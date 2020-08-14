В еврозоне зафиксировано рекордное падение занятости
В еврозоне во II квартале 2020 г. зафиксировано рекордное за всю историю ведения статистики падение уровня занятости, сообщает Bloomberg. Начиная с июня, когда были приняты самые строгие меры против распространения коронавируса, занятость в странах зоны евро снизилась на 2,8%. Это означает, что из 12 млн рабочих мест, созданных со времени европейского долгового кризиса 2010 г., осталось только около половины.
Программы поддержки работников во время принудительных отпусков помогали сдерживать рост безработицы в еврозоне по сравнению с показателями США. Ранее Великобритания объявила о сокращении 220 000 рабочих мест. Страна уже потратила $46 млрд на поддержку работников во время вынужденных отпусков, но теперь главный секретарь казначейства Великобритании Риши Сунак планирует сократить выплаты, сообщает Bloomberg.
По словам представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), роста безработицы не удастся избежать, так как не все сотрудники вернутся на прежние рабочие места. В свою очередь страх потерять работу трансформируется в спад потребления, а это угрожает восстановлению европейской экономики, сообщает главный экономист ЕЦБ Филипп Лэйн.