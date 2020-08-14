В еврозоне зафиксировано рекордное падение занятости

В еврозоне во II квартале 2020 г. зафиксировано рекордное за всю историю ведения статистики падение уровня занятости, сообщает Bloomberg. Начиная с июня, когда были приняты самые строгие меры против распространения коронавируса, занятость в странах зоны евро снизилась на 2,8%. Это означает, что из 12 млн рабочих мест, созданных со времени европейского долгового кризиса 2010 г., осталось только около половины.