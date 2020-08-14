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В еврозоне зафиксировано рекордное падение занятости

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В еврозоне во II квартале 2020 г. зафиксировано рекордное за всю историю ведения статистики падение уровня занятости, сообщает Bloomberg. Начиная с июня, когда были приняты самые строгие меры против распространения коронавируса, занятость в странах зоны евро снизилась на 2,8%. Это означает, что из 12 млн рабочих мест, созданных со времени европейского долгового кризиса 2010 г., осталось только около половины.

Программы поддержки работников во время принудительных отпусков помогали сдерживать рост безработицы в еврозоне по сравнению с показателями США. Ранее Великобритания объявила о сокращении 220 000 рабочих мест. Страна уже потратила $46 млрд на поддержку работников во время вынужденных отпусков, но теперь главный секретарь казначейства Великобритании Риши Сунак планирует сократить выплаты, сообщает Bloomberg.

По словам представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), роста безработицы не удастся избежать, так как не все сотрудники вернутся на прежние рабочие места. В свою очередь страх потерять работу трансформируется в спад потребления, а это угрожает восстановлению европейской экономики, сообщает главный экономист ЕЦБ Филипп Лэйн.

Ранее по теме: Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных