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Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

Ведомости

ВВП Великобритании во втором квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в первом квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% — в квартальном. Таким образом, экономика страны вступила в рецессию впервые за 11 лет, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на данные Национальной статистической службы.

Причиной падения стали меры, принятые в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией. Из-за них началась приостановка производств на фабриках, закрытие магазинов и остановка строительства.

Как отмечает издание, британская экономика ранее переживала техническую рецессию в двух кварталах 2009 г.

Ранее The Guardian со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS) сообщало, что госдолг Великобритании оказался больше размера ее экономики впервые с 1963 г. Это произошло после того, как правительство в мае заняло рекордные 55 млрд фунтов ($68 млрд).

Как сообщал Росстат, ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных