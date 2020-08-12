Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале

ВВП Великобритании во втором квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в первом квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% — в квартальном. Таким образом, экономика страны вступила в рецессию впервые за 11 лет, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на данные Национальной статистической службы.