Экономика Великобритании сократилась на 21,7% во II квартале
ВВП Великобритании во втором квартале этого года снизился на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном. При этом в первом квартале этого года падение ВВП составило 1,7% в годовом выражении и 2,2% — в квартальном. Таким образом, экономика страны вступила в рецессию впервые за 11 лет, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на данные Национальной статистической службы.
Причиной падения стали меры, принятые в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией. Из-за них началась приостановка производств на фабриках, закрытие магазинов и остановка строительства.
Как отмечает издание, британская экономика ранее переживала техническую рецессию в двух кварталах 2009 г.
Ранее The Guardian со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS) сообщало, что госдолг Великобритании оказался больше размера ее экономики впервые с 1963 г. Это произошло после того, как правительство в мае заняло рекордные 55 млрд фунтов ($68 млрд).
Как сообщал Росстат, ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.