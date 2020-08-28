Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производство красной икры в 2020 г. может снизиться на 25–30% из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. По данным газеты, ожидается также рост цен на икру на 20–60%, в том числе по причине увеличения расходов рыбаков.