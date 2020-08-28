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Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России

Ведомости

Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства.

«Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производство красной икры в 2020 г. может снизиться на 25–30% из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. По данным газеты, ожидается также рост цен на икру на 20–60%, в том числе по причине увеличения расходов рыбаков.

В Росрыболовстве отметили, что у производителей много прошлогодних запасов. Кроме того, нынешняя путина еще не закончена, она принесет «ощутимые» результаты. «На наш взгляд, происходит искусственное нагнетание обстановки», – подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных