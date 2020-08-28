Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в России
Росрыболовство не видит оснований для возникновения дефицита красной икры в российских магазинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе агентства.
«Мы не видим оснований для возникновения дефицита красной икры на полках магазинов», – говорится в сообщении.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производство красной икры в 2020 г. может снизиться на 25–30% из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. По данным газеты, ожидается также рост цен на икру на 20–60%, в том числе по причине увеличения расходов рыбаков.
В Росрыболовстве отметили, что у производителей много прошлогодних запасов. Кроме того, нынешняя путина еще не закончена, она принесет «ощутимые» результаты. «На наш взгляд, происходит искусственное нагнетание обстановки», – подчеркнули в ведомстве.