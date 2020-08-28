Долги россиян по ипотеке достигли рекордного уровня
Портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 августа впервые в истории превысил 8 трлн руб., следует из данных ЦБ.
В июле совокупный долг россиян по ипотеке вырос на 2,1% – до 8,13 трлн руб. Год назад по состоянию на 1 августа 2019 г. объем долга россиян по ипотеке составлял 7 трлн руб.
Уровень просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос чуть менее чем на 2 млрд руб. – до 69,6 млрд руб.
Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше кредитов, чем в июне, – почти 146 000 кредитов, что стало максимальным показателем с декабря 2018 г. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 млрд руб., рост за месяц составил 31,1%.
В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.
Максимальная сумма кредита для получения льготной ипотеки для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.
Именно льготные программы ипотеки стали драйвером роста в июле, писали «Ведомости». Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее заявил, что в российские банки поступило уже 501 200 заявок на получение ипотеки по новой программе с господдержкой, а в ряде банков ставка по льготным кредитам уже опустилась до рекордных 6,1%.
Снижению ипотечной ставки способствует и снижение ключевой: в конце июля регулятор в третий раз с начала пандемии снизил ставку до 4,25%.