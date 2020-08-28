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Долги россиян по ипотеке достигли рекордного уровня

Ведомости

Портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 августа впервые в истории превысил 8 трлн руб., следует из данных ЦБ.

В июле совокупный долг россиян по ипотеке вырос на 2,1% – до 8,13 трлн руб. Год назад по состоянию на 1 августа 2019 г. объем долга россиян по ипотеке составлял 7 трлн руб.

Уровень просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос чуть менее чем на 2 млрд руб. – до 69,6 млрд руб.

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше кредитов, чем в июне, – почти 146 000 кредитов, что стало максимальным показателем с декабря 2018 г. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 млрд руб., рост за месяц составил 31,1%.

В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Максимальная сумма кредита для получения льготной ипотеки для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.

Именно льготные программы ипотеки стали драйвером роста в июле, писали «Ведомости». Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее заявил, что в российские банки поступило уже 501 200 заявок на получение ипотеки по новой программе с господдержкой, а в ряде банков ставка по льготным кредитам уже опустилась до рекордных 6,1%.

Снижению ипотечной ставки способствует и снижение ключевой: в конце июля регулятор в третий раз с начала пандемии снизил ставку до 4,25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных