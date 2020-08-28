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Белорусские «дочки» Альфа-банка и ВЭБа приостановили кредитование физлиц

Ведомости

Белорусский Альфа-банк и БелВЭБ приостановили кредитование физлиц, следует из сообщений пресс-служб кредитных организаций.

«Альфа-Банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт,  увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года», — говорится в сообщении Альфа-банк в Белоруссии. Также с 28 августа прекращается выдача кредитов через удаленные рабочие места. О причинах этого банк не сообщает.

Также о приостановке выдачи кредитов физлицам заявил БелВЭБ. «Банк БелВЭБ с 16.00 28.08.2020 приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредита и увеличение размера кредита», — сообщила кредитная организация. В БелВЭБе заверили, что по заявкам, полученным ранее, выдача кредитов продолжится.

Ранее белорусский рубль, согласно данным национальной Валютно-фондовой биржи, подешевел до 2,6 по отношению к доллару, что является историческим минимумом. 27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты, а Нацбанк заверил, что не станет вводить ограничения на покупку валюты, несмотря на ажиотаж.

Ранее по теме: Белорусский рубль за время протестов подешевел на 8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных