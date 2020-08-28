Белорусские «дочки» Альфа-банка и ВЭБа приостановили кредитование физлиц

«Альфа-Банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года», — говорится в сообщении Альфа-банк в Белоруссии. Также с 28 августа прекращается выдача кредитов через удаленные рабочие места. О причинах этого банк не сообщает.