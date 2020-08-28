Белорусские «дочки» Альфа-банка и ВЭБа приостановили кредитование физлиц
Белорусский Альфа-банк и БелВЭБ приостановили кредитование физлиц, следует из сообщений пресс-служб кредитных организаций.
«Альфа-Банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года», — говорится в сообщении Альфа-банк в Белоруссии. Также с 28 августа прекращается выдача кредитов через удаленные рабочие места. О причинах этого банк не сообщает.
Также о приостановке выдачи кредитов физлицам заявил БелВЭБ. «Банк БелВЭБ с 16.00 28.08.2020 приостанавливает прием документов от физических лиц на получение кредита и увеличение размера кредита», — сообщила кредитная организация. В БелВЭБе заверили, что по заявкам, полученным ранее, выдача кредитов продолжится.
Ранее белорусский рубль, согласно данным национальной Валютно-фондовой биржи, подешевел до 2,6 по отношению к доллару, что является историческим минимумом. 27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты, а Нацбанк заверил, что не станет вводить ограничения на покупку валюты, несмотря на ажиотаж.