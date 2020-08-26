Белорусский рубль за время протестов подешевел на 8%

По состоянию на 27 августа официальный курс доллара достиг 2,6486 руб., в то время как в день президентских выборов 9 августа он стоил 2,4482 руб. Таким образом, за две недели, прошедших после выборов президента страны, белорусская валюта обесценилась на 8,09% по отношению к доллару. Также упал курс белорусского рубля и по отношению к евро: с 2,8971 до 3,1286 руб. (на 7,98%).