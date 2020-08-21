СМИ сообщили о массовой скупке валюты жителями Минска
Жители Минска массово скупают валюту в обменных пунктах, сообщает ТАСС.
Как передает корреспондент агентства, «люди активно скупают доллары» на фоне опасения по поводу стабильности национальной валюты.
По информации портала Tut.by, утром 21 августа в некоторых банках евро превысил отметку в 3,1 белорусских рубля, а доллар — 2,62 белорусских рубля.
«Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти», — указывает портал.
Согласно информации, размещенной на сайте Национального банка Белоруссии, официальный курс белорусского рубля к доллару США на 21 августа составляет 2,48, к евро — 2,94.