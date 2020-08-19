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В Белоруссии оценили нанесенный протестами экономический ущерб

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Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее $500 млн, сообщило «БелТА» со ссылкой на помощника президента страны по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского.

«Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», ‒ цитирует Бельского агентство.

Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий, которым по решению президента оказывалась поддержка, сказал Бельский, отметив, что большинство частных предприятий продолжают работать.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных