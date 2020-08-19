В Белоруссии оценили нанесенный протестами экономический ущерб
Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее $500 млн, сообщило «БелТА» со ссылкой на помощника президента страны по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского.
«Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», ‒ цитирует Бельского агентство.
Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий, которым по решению президента оказывалась поддержка, сказал Бельский, отметив, что большинство частных предприятий продолжают работать.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.