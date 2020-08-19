В Белоруссии оценили нанесенный протестами экономический ущерб

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.