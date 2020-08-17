В Белоруссии предупредили об угрозе остановки въездного туризма

«Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Беларусь рискует превратиться в страну-изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие-долгие годы», – говорится в письме, опубликованном на сайте союза.