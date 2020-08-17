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В Белоруссии предупредили об угрозе остановки въездного туризма

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Происходящие в Белоруссии события наносят имиджу страны огромный ущерб, о въездном туризме можно будет забыть на долгие годы, следует из открытого письма Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Белоруссии.

«Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Беларусь рискует превратиться в страну-изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие-долгие годы», – говорится в письме, опубликованном на сайте союза.

РСТО осуждает применение насилия к гражданам. Это противоречит Конституции и недопустимо в цивилизованном государстве, отметили в организации.

Протесты и забастовки рабочих начались в Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных