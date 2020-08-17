В Белоруссии предупредили об угрозе остановки въездного туризма
Происходящие в Белоруссии события наносят имиджу страны огромный ущерб, о въездном туризме можно будет забыть на долгие годы, следует из открытого письма Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Белоруссии.
«Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Беларусь рискует превратиться в страну-изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие-долгие годы», – говорится в письме, опубликованном на сайте союза.
РСТО осуждает применение насилия к гражданам. Это противоречит Конституции и недопустимо в цивилизованном государстве, отметили в организации.
Протесты и забастовки рабочих начались в Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.