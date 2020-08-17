Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями

Ранее сегодня президент Белоруссии посетил МЗКТ, куда он прилетел на вертолете. На заводе он ознакомился с работой предприятия и поговорил с представителями трудового коллектива. О своем намерении посетить завод Лукашенко объявил 15 августа в связи с забастовками на ряде белорусских предприятий.