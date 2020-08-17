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Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он заявил, что он готов пойти на перераспределение властных полномочий в стране в рамках конституционного процесса, передает «БелТА».

Лукашенко напомнил, что в настоящее время в стране прорабатываются варианты изменения Конституции, которые предусматривают перераспределение полномочий.

«Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», – сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что он готов поделиться полномочиями, но это должно происходить в рамках конституционного процесса, «не под давлением и не через улицу».

Ранее сегодня президент Белоруссии посетил МЗКТ, куда он прилетел на вертолете. На заводе он ознакомился с работой предприятия и поговорил с представителями трудового коллектива. О своем намерении посетить завод Лукашенко объявил 15 августа в связи с забастовками на ряде белорусских предприятий.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки рабочих. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных