Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он заявил, что он готов пойти на перераспределение властных полномочий в стране в рамках конституционного процесса, передает «БелТА».
Лукашенко напомнил, что в настоящее время в стране прорабатываются варианты изменения Конституции, которые предусматривают перераспределение полномочий.
«Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», – сказал он.
Лукашенко также подчеркнул, что он готов поделиться полномочиями, но это должно происходить в рамках конституционного процесса, «не под давлением и не через улицу».
Ранее сегодня президент Белоруссии посетил МЗКТ, куда он прилетел на вертолете. На заводе он ознакомился с работой предприятия и поговорил с представителями трудового коллектива. О своем намерении посетить завод Лукашенко объявил 15 августа в связи с забастовками на ряде белорусских предприятий.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки рабочих. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.