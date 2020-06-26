Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий вниз, пишет «Белта». По словам Лукашенко, ему уже представили несколько вариантов обновленной Конституции, но изменения оказались «недостаточно решительными».
Белорусский лидер убежден, что люди «просто боятся более решительных изменений в Основной закон». «Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз ‒ до председателей райисполкомов, губернатора», ‒ заявил Лукашенко во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия». Новая Конституция будет готова через два года, сказал президент.
В апреле Лукашенко в ежегодном послании к народу и парламенту заявил, что считает возможным внесение изменений в Конституцию, писали «РИА Новости». Белоруссия, по его словам, уже прошла тот этап, когда ей была нужна сильная президентская власть. При этом президент указывал на необходимость «не властью делиться, а нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти».
Сейчас Белоруссия как и Россия, является президентской республикой, президента выбирают на пять лет. Очередные выборы пройдут в стране 9 августа.