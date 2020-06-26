Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии

Белорусский лидер убежден, что люди «просто боятся более решительных изменений в Основной закон». «Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз ‒ до председателей райисполкомов, губернатора», ‒ заявил Лукашенко во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия». Новая Конституция будет готова через два года, сказал президент.