Президентские выборы в Белоруссии начались с репрессий

Президентские выборы в Белоруссии начались с репрессийЭто может быть связано с большей, чем раньше, активностью оппозиционеров, считают эксперты
В Белоруссии 22 июня началась проверка подписей кандидатов в президенты. По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, после этапа сбора подписей за право стать кандидатами на выборах 9 августа продолжают бороться семь человек, собравших по 100 000 подписей избирателей.
Превентивные аресты
Помимо действующего президента Александра Лукашенко в этот список вошли арестованный 19 июня экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень, бывший единственный оппозиционный депутат парламента Анна Канопацкая и выдвинутая вместо арестованного в конце мая видеоблогера Сергея Тихановского его жена Светлана.
Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд, но на этот раз у него впервые могли появиться более неприятные конкуренты, чем обычно. Самыми заметными из них считаются два представителя истеблишмента – Бабарико и Цепкало, а также Светлана Тихановская. Ее муж инициировал волну антилукашенковских пикетов под лозунгом «Стоп таракан» во время сбора подписей для выдвижения.
Как заявил Лукашенко 19 июня после задержания Бабарико, властям страны «все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси»: «Привести страну к некоему майдану – такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси» (цитата по агентству «БелТА»). На следующий день Бабарико было предъявлено обвинение в соучастии в преступной группе, выводившей деньги из возглавляемого им банка, вместе с ним был арестован и его сын Виктор.
Кандидаты без рейтингов
«Я думаю, что Бабарико был готов к тому, что на него и его семью будет оказано давление, но не к тому, что это скажется и на судьбе его друзей и коллег – это его явно вывело из равновесия. И не думаю, что он ожидал репрессий так рано – это стало неожиданностью и для него, да и для всех нас», – считает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. Каждую неделю страна оказывается в точке, которая «вообще не была видна неделю назад», отмечает эксперт: «Официальных рейтингов в Белоруссии никогда не печатают, но недавно в белорусских СМИ был слив апрельских данных по доверию Лукашенко в Минске: на начало апреля рейтинг составлял 24%, и, если экстраполировать его на всю страну, опираясь на прошлые данные независимых социологических служб, получится, что по стране он составляет около 30%. Причем это рейтинг доверия, а электоральный обычно еще ниже. Кроме того, это данные за апрель, с тех пор ухудшилась экономическая ситуация и появились сильные альтернативные кандидаты, так что, возможно, сейчас цифры еще ниже». Это не беспрецедентно низкий рейтинг для Лукашенко, бывали показатели и хуже – например, в 2011 и 2016 гг., – но это ни разу не выпадало на период выборов, резкой рецессии и такой сильной политизации общества, добавляет он.
Из-за осознания низкого рейтинга за полтора месяца до выборов власть делает эмоциональные шаги, отсюда репрессии в отношении альтернативных кандидатов, полагает Шрайбман. Репрессии применялись сразу после выборов 2006 и 2010 гг., но сейчас они впервые начались еще до голосования, причем с ареста самого заметного возможного кандидата, указывает эксперт: «Традиционно власть борется с любым недовольством кнутом и пряником, но сейчас из-за крайне тяжелого состояния экономики ресурсов для задабривания людей просто нет. В отсутствие пряников автократ вынужден гораздо сильнее полагаться на кнут». Это будут самые сложные выборы для Лукашенко, но надо понимать, что белорусские выборы неконкурентные, нет прозрачного подсчета голосов, оговаривается Шрайбман.
Эпидемия коронавируса усугубила проблемы, уверен эксперт: «Отношение к ней власти многим показалось безответственным и, мягко говоря, не заботливым. Ведь Лукашенко выступал с такими тезисами: потеряли работу – найдите, бизнесам помогать не будем – пусть крутятся. Эта риторика политизировала очень многих людей, поскольку речь теперь шла о здоровье».
Мобилизация оппозиции
У Бабарико несколько лет назад погибла жена, напоминает российский политолог Евгений Минченко, объясняя причину его выдвижения, несмотря на риски. «Ему просто нечего терять. Он состоявшийся человек, в возрасте и реально верит в то, что говорит. У него действительно взыграла мысль о том, что он может что-то сделать для страны», – считает эксперт. Причиной арестов кандидатов на столь раннем этапе кампании могло стать то, что и Бабарико, и Тихановский успели показать довольно высокий уровень мобилизации сторонников, допускает Минченко: «Поскольку нет достоверной социологии, мы можем судить только по активности. Она в этот раз, причем на очень раннем этапе, уже достаточно высокая, гораздо выше, чем до этого демонстрировал кто-либо из оппонентов Лукашенко, – этим и вызваны действия властей».
Отсутствие официальной социологии на президентских выборах выглядит очень странно, подчеркивает эксперт. По его мнению, это очень большой прокол Лукашенко и его команды. Если такие опросы есть, но не публикуются, видимо, они показывают какой-то значительный уровень поддержки оппозиционных кандидатов, явно больше статистической погрешности, предполагает Минченко. Он не исключает, что официальная социология появится уже после завершения этапа регистрации кандидатов: «Исхожу из того, что, видимо, не зарегистрируют никого из реальных оппозиционеров. А после этого дадут уже рейтинги зарегистрированных кандидатов – Лукашенко и его статистов».