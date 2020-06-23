Президентские выборы в Белоруссии начались с репрессий

«Я думаю, что Бабарико был готов к тому, что на него и его семью будет оказано давление, но не к тому, что это скажется и на судьбе его друзей и коллег – это его явно вывело из равновесия. И не думаю, что он ожидал репрессий так рано – это стало неожиданностью и для него, да и для всех нас», – считает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. Каждую неделю страна оказывается в точке, которая «вообще не была видна неделю назад», отмечает эксперт: «Официальных рейтингов в Белоруссии никогда не печатают, но недавно в белорусских СМИ был слив апрельских данных по доверию Лукашенко в Минске: на начало апреля рейтинг составлял 24%, и, если экстраполировать его на всю страну, опираясь на прошлые данные независимых социологических служб, получится, что по стране он составляет около 30%. Причем это рейтинг доверия, а электоральный обычно еще ниже. Кроме того, это данные за апрель, с тех пор ухудшилась экономическая ситуация и появились сильные альтернативные кандидаты, так что, возможно, сейчас цифры еще ниже». Это не беспрецедентно низкий рейтинг для Лукашенко, бывали показатели и хуже – например, в 2011 и 2016 гг., – но это ни разу не выпадало на период выборов, резкой рецессии и такой сильной политизации общества, добавляет он.