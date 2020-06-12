Как Валерий Цепкало выехал против Александра Лукашенко на World of Tanks

Как Валерий Цепкало выехал против Александра Лукашенко на World of TanksБывший дипломат и создатель IT-парка решил стать президентом Белоруссии
Валерий Цепкало объявил, что намерен баллотироваться в президенты Белоруссии 8 мая в Facebook. Немедленно возникла версия, что его аккаунт взломали хакеры. Когда выяснилось, что Цепкало действительно выдвигает свою кандидатуру, это стало первой неожиданностью президентской кампании, писало интернет-издание «Солидарность». До заявления Цепкало политологи предсказывали спокойную и скучную избирательную кампанию, отмечает онлайн-телеканал «Настоящее время».
Белорусские соцсети и СМИ немедленно взорвали споры: он выдвигается в президенты по собственной инициативе или это хитрый шаг, согласованный с Лукашенко?
Задача, поставленная перед Цепкало, – создать видимость конкурентных выборов и заодно раздробить голоса недовольных между кандидатами, предполагал белорусский политолог Мацкевич в Facebook. Его цель – поднять явку на выборах, доказывал политический активист Петр Кузнецов в своем блоге: «Есть действующий глава [Лукашенко], он – «всенародно избранный» и таковым и останется. Есть <...> благообразный кандидат, с опытом и бэкграундом, типа из номенклатуры, для умеренного, вдумчивого и трусоватого обывателя, который будет уверять себя, что, проголосовав за Цепкало, он уже совершил протест против режима».
Есть и те, кто уверен в самостоятельности Цепкало. «Наша администрация президента в принципе не способна к каким-либо многоходовкам. Это не их инициатива вообще. Более того, он туда не вхож, ни с кем не общался. Это чисто его инициатива. У него дико раздутое эго. Он считает, что он мегавеликий. Ему надо просто попиариться», – сказал неназванный белорусский IT-бизнесмен интернет-изданию Naviny.by.
Цепкало не стремится выиграть выборы, его задача – приобрести политический капитал на будущее, предполагает политический обозреватель Артем Шрайбман: «[Цепкало] уклонялся от прямой критики президента, но позволил себе горючий стеб про то, что Лукашенко – кумир бабушек, который хорошо разбирается в том, сколько поросят дает свиноматка, но [нашей стране] надо двигаться дальше. Я не уверен, что он понял, насколько это было на грани», – прокомментировал он в своем Telegram-канале первое публичное выступление кандидата.