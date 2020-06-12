Как Валерий Цепкало выехал против Александра Лукашенко на World of Tanks

Есть и те, кто уверен в самостоятельности Цепкало. «Наша администрация президента в принципе не способна к каким-либо многоходовкам. Это не их инициатива вообще. Более того, он туда не вхож, ни с кем не общался. Это чисто его инициатива. У него дико раздутое эго. Он считает, что он мегавеликий. Ему надо просто попиариться», – сказал неназванный белорусский IT-бизнесмен интернет-изданию Naviny.by.