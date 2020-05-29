Альтернатива Александру Лукашенко

Взлет Сергея Тихановского прошел очень быстро – всего за год из обеспеченного бизнесмена и владельца студии видеороликов он стал одним из самых узнаваемых политиков в Белоруссии. И до последнего времени оставался незамеченным традиционными медиа. Альтернативу президенту Александру Лукашенко белорусские СМИ находили, освещая малоинтересную широким слоям населения деятельность оппозиционных партий. И на появление нового политического блогера, находящего контакт с простыми людьми, поначалу журналисты не обратили внимания.