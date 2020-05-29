Альтернатива Александру Лукашенко

Альтернатива Александру ЛукашенкоЗнакомьтесь – Сергей Тихановский
Блогера и политика Сергея Тихановского я называю белорусским Алексеем Навальным. Или белорусским Анатолием Шарием, есть такой политик на Украине. Да и род деятельности у них похожий – они ютуб-блогеры, резко критикующие власть и конвертирующие внимание в политический капитал.
На этом сходство заканчивается. И по формату, и по содержанию это абсолютно разные фигуры.
Взлет Сергея Тихановского прошел очень быстро – всего за год из обеспеченного бизнесмена и владельца студии видеороликов он стал одним из самых узнаваемых политиков в Белоруссии. И до последнего времени оставался незамеченным традиционными медиа. Альтернативу президенту Александру Лукашенко белорусские СМИ находили, освещая малоинтересную широким слоям населения деятельность оппозиционных партий. И на появление нового политического блогера, находящего контакт с простыми людьми, поначалу журналисты не обратили внимания.