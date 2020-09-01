Польша разрешила авиарейсы в Россию
Польша со 2 сентября временно разрешит выполнять авиарейсы в Россию, следует из списка разрешенных для полетов стран, размещенном на сайте польского правительства.
Срок действия документа ограничен 15 сентября, До этого дня полеты из Польши также разрешены в Китай. В то же время в списке запрещенных для посещения 46 государств, среди них США, Израиль, Испания, Румыния и др.
О том, что Польша готовится исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, стало известно 22 августа. В то же время Варшава намерена запретить авиасообщение с 25 странами, включая Бельгию, Испанию, Монако, Румынию и др.
Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград и Новосибирск. Авиасообщение было разрешено с Турцией, Великобританией и Танзанией. Запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин, а также Швейцария, но при условии наличия у россиян вида на жительство. С 7 августа въезд в страну для граждан России разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.