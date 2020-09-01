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Польша разрешила авиарейсы в Россию

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Польша со 2 сентября временно разрешит выполнять авиарейсы в Россию, следует из списка разрешенных для полетов стран, размещенном на сайте польского правительства.

Срок действия документа ограничен 15 сентября, До этого дня полеты из Польши также разрешены в Китай. В то же время в списке запрещенных для посещения 46 государств, среди них США, Израиль, Испания, Румыния и др.

О том, что Польша готовится исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, стало известно 22 августа. В то же время Варшава намерена запретить авиасообщение с 25 странами, включая Бельгию, Испанию, Монако, Румынию и др.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград и Новосибирск. Авиасообщение было разрешено с Турцией, Великобританией и Танзанией. Запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин, а также Швейцария, но при условии наличия у россиян вида на жительство. С 7 августа въезд в страну для граждан России разрешила Черногория. Позже Казахстан анонсировал возобновление авиасообщения с Россией с 17 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных