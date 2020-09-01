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Moody's предупредило о рисках для рейтинга банков Белоруссии

Ведомости

Рейтинги четырех крупнейших белорусских банков, среди которых «дочки» российских Сбербанка и Газпромбанка, могут снизиться из-за снятия вкладов на фоне политической нестабильности, говорится в обзоре Moody's.

Агентство напоминает, что 12 августа Национальный банк Белоруссии заявил об ускорения снятия вкладов с банковский счетов на фоне политической нестабильности в стране, что ведет к решению агентства о пересмотре рейтинговой оценки ключевых банков страны. В первую очередь, считают в Moody's, это касается БПС-Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку).

«Пересмотр на предмет понижения рейтингов БПС-Сбербанк отражает возможность того, что политическая нестабильность перерастет в риски ликвидности и качества активов для банковской системы и банка», — говорится в обзоре. Также рейтинги могут снизить АСБ Беларусбанку, Белинвестбанку (оба принадлежат государству) и Белгазпромбанку (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку).

28 августа белорусские «дочки» Альфа-банка и БелВЭБ объявили о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причину этих действий кредитные организации не сообщали. Перед этим белорусский рубль на фоне продолжающегося в республике политического кризиса, согласно данным национальной Валютно-фондовой биржи, подешевел до 2,6 по отношению к доллару, что является историческим минимумом. 27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты, а Нацбанк заверил, что не станет вводить ограничения на покупку валюты, несмотря на ажиотаж.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

Ранее по теме: Белорусские «дочки» Альфа-банка и ВЭБа приостановили кредитование физлиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных