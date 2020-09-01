Moody's предупредило о рисках для рейтинга банков Белоруссии
Рейтинги четырех крупнейших белорусских банков, среди которых «дочки» российских Сбербанка и Газпромбанка, могут снизиться из-за снятия вкладов на фоне политической нестабильности, говорится в обзоре Moody's.
Агентство напоминает, что 12 августа Национальный банк Белоруссии заявил об ускорения снятия вкладов с банковский счетов на фоне политической нестабильности в стране, что ведет к решению агентства о пересмотре рейтинговой оценки ключевых банков страны. В первую очередь, считают в Moody's, это касается БПС-Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку).
«Пересмотр на предмет понижения рейтингов БПС-Сбербанк отражает возможность того, что политическая нестабильность перерастет в риски ликвидности и качества активов для банковской системы и банка», — говорится в обзоре. Также рейтинги могут снизить АСБ Беларусбанку, Белинвестбанку (оба принадлежат государству) и Белгазпромбанку (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку).
28 августа белорусские «дочки» Альфа-банка и БелВЭБ объявили о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причину этих действий кредитные организации не сообщали. Перед этим белорусский рубль на фоне продолжающегося в республике политического кризиса, согласно данным национальной Валютно-фондовой биржи, подешевел до 2,6 по отношению к доллару, что является историческим минимумом. 27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты, а Нацбанк заверил, что не станет вводить ограничения на покупку валюты, несмотря на ажиотаж.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.