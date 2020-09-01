Moody's предупредило о рисках для рейтинга банков Белоруссии

28 августа белорусские «дочки» Альфа-банка и БелВЭБ объявили о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причину этих действий кредитные организации не сообщали. Перед этим белорусский рубль на фоне продолжающегося в республике политического кризиса, согласно данным национальной Валютно-фондовой биржи, подешевел до 2,6 по отношению к доллару, что является историческим минимумом. 27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты, а Нацбанк заверил, что не станет вводить ограничения на покупку валюты, несмотря на ажиотаж.