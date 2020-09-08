Россия и Кипр договорились об изменении налогового соглашения
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами. Изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения коснутся увеличения налога в отношении дивидендов и процентов до 15%, сообщили в пресс-службе Минфина.
С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Республики Кипр – министр финансов Константинос Петридис. Для того чтобы положения соглашения начали применяться с 1 января 2021 г., протокол должен быть ратифицирован до конце 2020 г.
Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения после мартовского обращения президента Владимира Путина, в котором тот обратил внимание на несправедливость обложения налогами доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства поручил правительству пересмотреть соглашения с такими странами и поднять ставки на доходы от дивидендов до 15%, а на проценты – до 5%.
Стороны определили в протоколе перечень исключений. Для включенных в него предусматривается применение льготного режима со ставкой налога не более 5%. Такой режим может распространяться на институциональные инвестиции и публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затрагивают процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.
В пресс-службе Минфина добавили, что аналогичные изменения будут вноситься и в налоговые соглашения с другими юрисдикциями. Они уже согласованы с Мальтой и Люксембургом, ведутся переговоры с Нидерландами. Всего, по данным Федеральной налоговой службы, у России действуют соглашения об исключении двойного налогообложения с 80 странами. По предварительным оценкам Минфина, в результате пересмотра соглашения с Кипром бюджет получит 120–150 млрд руб.