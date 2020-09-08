Россия и Кипр договорились об изменении налогового соглашения

Стороны определили в протоколе перечень исключений. Для включенных в него предусматривается применение льготного режима со ставкой налога не более 5%. Такой режим может распространяться на институциональные инвестиции и публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затрагивают процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.