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Россия и Кипр договорились об изменении налогового соглашения

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Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами. Изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения коснутся увеличения налога в отношении дивидендов и процентов до 15%, сообщили в пресс-службе Минфина.

С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Республики Кипр – министр финансов Константинос Петридис. Для того чтобы положения соглашения начали применяться с 1 января 2021 г., протокол должен быть ратифицирован до конце 2020 г.

Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения после мартовского обращения президента Владимира Путина, в котором тот обратил внимание на несправедливость обложения налогами доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства поручил правительству пересмотреть соглашения с такими странами и поднять ставки на доходы от дивидендов до 15%, а на проценты – до 5%.

Стороны определили в протоколе перечень исключений. Для включенных в него предусматривается применение льготного режима со ставкой налога не более 5%. Такой режим может распространяться на институциональные инвестиции и публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затрагивают процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

В пресс-службе Минфина добавили, что аналогичные изменения будут вноситься и в налоговые соглашения с другими юрисдикциями. Они уже согласованы с Мальтой и Люксембургом, ведутся переговоры с Нидерландами. Всего, по данным Федеральной налоговой службы, у России действуют соглашения об исключении двойного налогообложения с 80 странами. По предварительным оценкам Минфина, в результате пересмотра соглашения с Кипром бюджет получит 120–150 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных