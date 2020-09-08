Белорусский рубль укрепился к доллару и евро
Курс белорусского рубля вырос на 0,03% до 2,64 белорусского рубля за доллар, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи.
В то же время курс белорусского рубля по отношению к евро вырос на 0,24% до 3,11 белорусского рубля за евро.
В конце августа белорусский рубль обновил исторический минимум на фоне протестов в стране: на торгах 28 августа он подешевел до 2,6 руб. к доллару, в целом с начала года курс национальной валюты страны упал на 20%. На фоне колебаний курса в республике вырос спрос на иностранную валюту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что не допустит обвала национальной валюты.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.