Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

В конце августа белорусский рубль обновил исторический минимум на фоне протестов в стране: на торгах 28 августа он подешевел до 2,6 руб. к доллару, в целом с начала года курс национальной валюты страны упал на 20%. На фоне колебаний курса в республике вырос спрос на иностранную валюту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что не допустит обвала национальной валюты.