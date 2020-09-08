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Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

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Курс белорусского рубля вырос на 0,03% до 2,64 белорусского рубля за доллар, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи.

В то же время курс белорусского рубля по отношению к евро вырос на 0,24% до 3,11 белорусского рубля за евро.

В конце августа белорусский рубль обновил исторический минимум на фоне протестов в стране: на торгах 28 августа он подешевел до 2,6 руб. к доллару, в целом с начала года курс национальной валюты страны упал на 20%. На фоне колебаний курса в республике вырос спрос на иностранную валюту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что не допустит обвала национальной валюты.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Ранее по теме: Белорусский рубль обновил исторический минимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных