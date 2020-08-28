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Белорусский рубль обновил исторический минимум

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Белорусский рубль снизился до 2,6 к доллару, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи. Это является минимальным историческим значением, сообщает Reuters. С начала года национальная валюта республики подешевела более чем на 20%.

Курс белорусского рубля к евро, по данным на 11.41 мск, составил 3,1. Это также минимум за всю историю валюты. 

27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты. Он подчеркнул, что стоит позволить людям скупать доллары, если они этого хотят, сообщало агентство «БелТА». 

Повышенный спрос на валюту в республике наблюдается на фоне протестных акций и забастовок рабочих, происходящих в стране. Люди вышли на улицы после объявления результатов прошедших 9 августа президентских выборов. Победу в них, по данным ЦИК, с 80,08% голосов одержал Лукашенко, находящийся на посту главы государства с 1994 г.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о завершении «вакханалии» с протестами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных