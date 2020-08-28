Белорусский рубль обновил исторический минимум
Белорусский рубль снизился до 2,6 к доллару, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи. Это является минимальным историческим значением, сообщает Reuters. С начала года национальная валюта республики подешевела более чем на 20%.
Курс белорусского рубля к евро, по данным на 11.41 мск, составил 3,1. Это также минимум за всю историю валюты.
27 августа на встрече в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты. Он подчеркнул, что стоит позволить людям скупать доллары, если они этого хотят, сообщало агентство «БелТА».
Повышенный спрос на валюту в республике наблюдается на фоне протестных акций и забастовок рабочих, происходящих в стране. Люди вышли на улицы после объявления результатов прошедших 9 августа президентских выборов. Победу в них, по данным ЦИК, с 80,08% голосов одержал Лукашенко, находящийся на посту главы государства с 1994 г.