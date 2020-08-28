Белорусский рубль обновил исторический минимум

Повышенный спрос на валюту в республике наблюдается на фоне протестных акций и забастовок рабочих, происходящих в стране. Люди вышли на улицы после объявления результатов прошедших 9 августа президентских выборов. Победу в них, по данным ЦИК, с 80,08% голосов одержал Лукашенко, находящийся на посту главы государства с 1994 г.