Лукашенко заявил о завершении «вакханалии» с протестами
«Вакханалия» с протестами в Белоруссии заканчивается, заявил президент страны Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршу, сообщает «БелТА».
«Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», ‒ сказал Лукашенко. Он отметил, что за свое мнение в Белоруссии не начнут «ломать людей». «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами», ‒ подчеркнул Лукашенко.
Морально-политическая, психологическая поправка должна быть, добавил президент. По его словам, в работе производств необходимо делать акцент на надежность и преданность государству ‒ «не Лукашенко», чтобы не допустить того, что произошло в стране.
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после объявления результатов выборов президента. По официальным данным, в них победил действующий глава республики Александр Лукашенко. В ходе голосования он набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.