Лукашенко заявил о завершении «вакханалии» с протестами

«Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», ‒ сказал Лукашенко. Он отметил, что за свое мнение в Белоруссии не начнут «ломать людей». «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами», ‒ подчеркнул Лукашенко.