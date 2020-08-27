Лукашенко назвал условие переговоров с оппозицией
Власти Белоруссии готовы вести диалог с «вменяемыми» людьми от оппозиции, под давлением улиц диалога в стране не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, пишет «БелТА».
«Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», ‒ цитирует Лукашенко агентство.
Президент Белоруссии отметил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции, в первую очередь с трудовыми и студенческими коллективами.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.