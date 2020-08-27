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Лукашенко пригрозил протестующим студентам призывом в армию

Ведомости

Студентов, участвующих в акциях протеста, могут лишить отсрочки от службы в армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. 

«Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что оппозиция перед началом учебного года провоцирует студентов выходить на улицы вместо учебы. Лукашенко пообещал проконтролировать поведение студентов через руководство вузов.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. Протесты продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных