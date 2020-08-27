Лукашенко пригрозил протестующим студентам призывом в армию
Студентов, участвующих в акциях протеста, могут лишить отсрочки от службы в армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что оппозиция перед началом учебного года провоцирует студентов выходить на улицы вместо учебы. Лукашенко пообещал проконтролировать поведение студентов через руководство вузов.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. Протесты продолжаются до сих пор.