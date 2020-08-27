Путин заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Ситуация в Белоруссии после выборов президента в целом выравнивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».
«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы ‒ а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, ‒ что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», ‒ сказал Путин.
В случае выходящих за рамки закона нарушений со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов или участников акций протеста «закон будет соответствующим образом на это реагировать», подчеркнул он. «Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», ‒ отметил президент.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против результатов выборов президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. 25 августа, выступая в Европарламенте, Тихановская заявила, что выборы президента были фальсифицированы и прошли со множеством нарушений. Также она сказала, что все страны мира должны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.