Путин заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы ‒ а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, ‒ что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», ‒ сказал Путин.