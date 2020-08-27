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Путин заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

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Ситуация в Белоруссии после выборов президента в целом выравнивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы ‒ а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, это совершенно очевидная вещь, ‒ что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», ‒ сказал Путин.

В случае выходящих за рамки закона нарушений со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов или участников акций протеста «закон будет соответствующим образом на это реагировать», подчеркнул он. «Ко всем закон должен относиться одинаково. Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», ‒ отметил президент.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против результатов выборов президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. 25 августа, выступая в Европарламенте, Тихановская заявила, что выборы президента были фальсифицированы и прошли со множеством нарушений. Также она сказала, что все страны мира должны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Ранее по теме: Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных