Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

«Сами выборы были наполнены множеством нарушений. Например, наблюдатели ОБСЕ даже не были приглашены для наблюдения за выборами, и итоговые результаты выборов были сфальсифицированы», – сказала Тихановская. Во время своего выступления она также подчеркнула, что текущая революция в Белоруссии – демократическая, а не геополитическая, то есть не носит ни пророссийского, ни антироссийского характера, а также не является проевропейской или антиевропейской.