Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии
«Сами выборы были наполнены множеством нарушений. Например, наблюдатели ОБСЕ даже не были приглашены для наблюдения за выборами, и итоговые результаты выборов были сфальсифицированы», – сказала Тихановская. Во время своего выступления она также подчеркнула, что текущая революция в Белоруссии – демократическая, а не геополитическая, то есть не носит ни пророссийского, ни антироссийского характера, а также не является проевропейской или антиевропейской.
Во время своего выступления Тихановская рассказала о шести убитых и нескольких десятках пропавших без вести во время мирных протестов и призвала остановить насилие в Белоруссии. Она заявила о необходимости международного посредничества для диалога с властями и призвала все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность страны.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. В ЕС не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.