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Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

Ведомости

Результаты выборов президента Белоруссии были сфальсифицированы, заявила в ходе выступления в Европарламенте кандидат на пост главы республики от оппозиции Светлана Тихановская. Трансляцию выступления вел РБК.

«Сами выборы были наполнены множеством нарушений. Например, наблюдатели ОБСЕ даже не были приглашены для наблюдения за выборами, и итоговые результаты выборов были сфальсифицированы», – сказала Тихановская. Во время своего выступления она также подчеркнула, что текущая революция в Белоруссии – демократическая, а не геополитическая, то есть не носит ни пророссийского, ни антироссийского характера, а также не является проевропейской или антиевропейской.

Во время своего выступления Тихановская рассказала о шести убитых и нескольких десятках пропавших без вести во время мирных протестов и призвала остановить насилие в Белоруссии. Она заявила о необходимости международного посредничества для диалога с властями и призвала все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность страны.

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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. В ЕС не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных