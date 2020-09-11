Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Ведомости

На выплату пособия по безработице в 2020 г. с учетом роста числа безработных и увеличением размеров пособия понадобится 185,3 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.

«С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей», — говорится в проекте распоряжения.

Согласно документу, в условиях пандемии коронавируса численность безработных увеличилась в 5,3 раза за восемь месяцев. По данным Минтруда, который разработал документ, в федеральном бюджете на 2020 г. на пособия по безработице предусмотрено 130,4 млрд руб., по состоянию на 31 августа, 83,9% этих средств уже выплачены. В 69 регионах России израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, в 17 регионах — более 90%. Дефицит средств до конца года составит около 54,3 млрд руб., отметили в министерстве.

В документе также говорится, что в сентябре численность безработных будет находиться «на самых высоких значениях» — более 3,6 млн человек. По расчетам Минтруда, 35,3 млрд руб., выделенных Роструду на пособия по безработице, хватит до середины октября 2020 г.

Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТ — с 8000 руб. до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 10 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что из-за напряженной ситуации на рынке труда необходимо продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы.

Ранее по теме: Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных