Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей
На выплату пособия по безработице в 2020 г. с учетом роста числа безработных и увеличением размеров пособия понадобится 185,3 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.
«С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей», — говорится в проекте распоряжения.
Согласно документу, в условиях пандемии коронавируса численность безработных увеличилась в 5,3 раза за восемь месяцев. По данным Минтруда, который разработал документ, в федеральном бюджете на 2020 г. на пособия по безработице предусмотрено 130,4 млрд руб., по состоянию на 31 августа, 83,9% этих средств уже выплачены. В 69 регионах России израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, в 17 регионах — более 90%. Дефицит средств до конца года составит около 54,3 млрд руб., отметили в министерстве.
В документе также говорится, что в сентябре численность безработных будет находиться «на самых высоких значениях» — более 3,6 млн человек. По расчетам Минтруда, 35,3 млрд руб., выделенных Роструду на пособия по безработице, хватит до середины октября 2020 г.
Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТ — с 8000 руб. до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 10 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что из-за напряженной ситуации на рынке труда необходимо продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы.