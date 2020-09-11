Домодедово увеличит сборы с авиакомпаний с 1 октября

«Домодедово» не провел индексацию в апреле в связи с решением поддержать авиакомпании на фоне обвала рынка авиаперевозок более чем на 90% в связи с пандемией коронавируса, пояснили в пресс-службе. Теперь же авиаперелеты возобновлены, поэтому рынок переходит к фазе восстановления. Отмечается, что объемы полетов по внутрироссийским направлениям в августе превысили показатели аналогичного периода прошлого года.