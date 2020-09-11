Домодедово увеличит сборы с авиакомпаний с 1 октября
Международный аэропорт «Домодедово» с 1 октября текущего года увеличит сборы для авиакомпаний, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта. Пересмотр тарифов является плановым, ранее он был отложен в связи с пандемией коронавируса.
«Для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, сохранения рабочих мест, поддержке высокого уровня сервиса и безопасности перевозок аэропорт с 1 октября 2020 г. аэропорт проведет плановый пересмотр тарифов и сборов для авиакомпаний, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19 и, как следствие, практически полного сжатия рынка авиаперевозок», — сказано в сообщении.
В «Домодедово» отметили, что размер аэропортовых тарифов минимально влияет на стоимость авиабилетов — вклад не превышает 15%. Рост расходов авиакомпаний на один рейс будет не более 2%, что соответствует рыночному уровню Москвы. В результате индексации цена одного авиабилета вырастет примерно на 100-130 руб., уточняется в релизе аэропорта.
«Домодедово» не провел индексацию в апреле в связи с решением поддержать авиакомпании на фоне обвала рынка авиаперевозок более чем на 90% в связи с пандемией коронавируса, пояснили в пресс-службе. Теперь же авиаперелеты возобновлены, поэтому рынок переходит к фазе восстановления. Отмечается, что объемы полетов по внутрироссийским направлениям в августе превысили показатели аналогичного периода прошлого года.
При этом в «Домодедово» добавили, что высокодоходные доли рынка для оператора аэропорта, связанные с полноценным обслуживанием международного сегмента, пока закрыты, что существенно влияет на экономику аэропортовой деятельности. Затраты на функционирование инфраструктуры аэропортового комплекса не зависят от фактического объема перевозок, пояснили в пресс-службе.