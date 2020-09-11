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Домодедово увеличит сборы с авиакомпаний с 1 октября

Ведомости

Международный аэропорт «Домодедово» с 1 октября текущего года увеличит сборы для авиакомпаний, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта. Пересмотр тарифов является плановым, ранее он был отложен в связи с пандемией коронавируса.

«Для обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, сохранения рабочих мест, поддержке высокого уровня сервиса и безопасности перевозок аэропорт с 1 октября 2020 г. аэропорт проведет плановый пересмотр тарифов и сборов для авиакомпаний, который был временно отложен из-за пандемии COVID-19 и, как следствие, практически полного сжатия рынка авиаперевозок», — сказано в сообщении.

В «Домодедово» отметили, что размер аэропортовых тарифов минимально влияет на стоимость авиабилетов — вклад не превышает 15%. Рост расходов авиакомпаний на один рейс будет не более 2%, что соответствует рыночному уровню Москвы. В результате индексации цена одного авиабилета вырастет примерно на 100-130 руб., уточняется в релизе аэропорта.

«Домодедово» не провел индексацию в апреле в связи с решением поддержать авиакомпании на фоне обвала рынка авиаперевозок более чем на 90% в связи с пандемией коронавируса, пояснили в пресс-службе. Теперь же авиаперелеты возобновлены, поэтому рынок переходит к фазе восстановления. Отмечается, что объемы полетов по внутрироссийским направлениям в августе превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

При этом в «Домодедово» добавили, что высокодоходные доли рынка для оператора аэропорта, связанные с полноценным обслуживанием международного сегмента, пока закрыты, что существенно влияет на экономику аэропортовой деятельности. Затраты на функционирование инфраструктуры аэропортового комплекса не зависят от фактического объема перевозок, пояснили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных