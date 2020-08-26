В России впервые появится система оплаты авиабилетов с помощью токенов
Сбербанк и S7 Airlines разработали совместную систему продажи авиабилетов, в которой расчеты с авиакомпанией можно производить через смарт-контракты с помощью токенов, сообщили в пресс-службах организаций. Новая услуга в России появилась впервые. Она будет доступна для корпоративных клиентов уже в сентябре этого года.
«Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчетов: деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте», – говорится в сообщении S7. Как пояснили в компании, ранее для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что требовало дополнительных расходов, в том числе материальных и человеческих ресурсов. Таким образом, внедрение платформы позволит увеличить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот.
В схеме расчетов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также будет гарантировать наличие необходимой суммы денег на расчетном счете клиента. При этом часть ИТ-инфраструктуры совместного решения, за которую отвечает Сбербанк, будет размещаться в SberCloud.
«Использование виртуальной расчетной единицы позволило Сбербанку решить целый ряд технических задач и создать универсальную платформу токенизации, в которой процесс выпуска токенов является лишь одним из многих возможных», – рассказал зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. При этом, по его словам, процесс «конвертации» носит скорее технический характер, может происходить бесшовно и незаметно для пользователя.
S7 Airlines запустила собственную блокчейн-платформу в 2017 г. совместно с Альфа-банком. Это был первый проект, в котором создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме, от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка.