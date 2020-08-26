В России впервые появится система оплаты авиабилетов с помощью токенов

Сбербанк и S7 Airlines разработали совместную систему продажи авиабилетов, в которой расчеты с авиакомпанией можно производить через смарт-контракты с помощью токенов, сообщили в пресс-службах организаций. Новая услуга в России появилась впервые. Она будет доступна для корпоративных клиентов уже в сентябре этого года.