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В России впервые появится система оплаты авиабилетов с помощью токенов

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Сбербанк и S7 Airlines разработали совместную систему продажи авиабилетов, в которой расчеты с авиакомпанией можно производить через смарт-контракты с помощью токенов, сообщили в пресс-службах организаций. Новая услуга в России появилась впервые. Она будет доступна для корпоративных клиентов уже в сентябре этого года.

«Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчетов: деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте», – говорится в сообщении S7. Как пояснили в компании, ранее для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что требовало дополнительных расходов, в том числе материальных и человеческих ресурсов. Таким образом, внедрение платформы позволит увеличить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот.

В схеме расчетов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также будет гарантировать наличие необходимой суммы денег на расчетном счете клиента. При этом часть ИТ-инфраструктуры совместного решения, за которую отвечает Сбербанк, будет размещаться в SberCloud.

«Использование виртуальной расчетной единицы позволило Сбербанку решить целый ряд технических задач и создать универсальную платформу токенизации, в которой процесс выпуска токенов является лишь одним из многих возможных», – рассказал зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов. При этом, по его словам, процесс «конвертации» носит скорее технический характер, может происходить бесшовно и незаметно для пользователя.

S7 Airlines запустила собственную блокчейн-платформу в 2017 г. совместно с Альфа-банком. Это был первый проект, в котором создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме, от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных