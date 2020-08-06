Сбербанк готовится выпускать свою криптовалюту

Экспертов заявление Попова не удивило, поскольку Сбербанк активно исследует все новинки, которые то и дело появляются в финтехе. «Специалисты «Сбера» давно прорабатывают техническую и юридическую возможность выпуска Sbercoin как инструмента расчета, поэтому, несомненно, принятие закона о ЦФА станет триггером, значительно повышающим интенсивность работы по этому направлению», – считает коммерческий директор блокчейн-разработчика Waves Enterprise Игорь Кузьмичев. Правда, из-за того, что новый закон формализовал только общие требования к выпуску и обращению ЦФА, практические шаги по выпуску цифровых валют будут невозможны до появления дополнительных нормативных актов. Их появление ожидается осенью, так что уже в следующем году ЦФА могут стать реальностью в России.