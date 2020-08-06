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Сбербанк готовится выпускать свою криптовалюту

Sbercoin окажется полезным для корпоративных клиентов банка, считают эксперты
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк готовится начать выпуск стейблкойна – цифровой монеты с фиксированной рублевой стоимостью – для расчетов за цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. В комментариях для «Ведомостей» представитель банка пояснил, что новый закон «О цифровых финансовых активах» «разрешает выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные активы».

Экспертов заявление Попова не удивило, поскольку Сбербанк активно исследует все новинки, которые то и дело появляются в финтехе. «Специалисты «Сбера» давно прорабатывают техническую и юридическую возможность выпуска Sbercoin как инструмента расчета, поэтому, несомненно, принятие закона о ЦФА станет триггером, значительно повышающим интенсивность работы по этому направлению», – считает коммерческий директор блокчейн-разработчика Waves Enterprise Игорь Кузьмичев. Правда, из-за того, что новый закон формализовал только общие требования к выпуску и обращению ЦФА, практические шаги по выпуску цифровых валют будут невозможны до появления дополнительных нормативных актов. Их появление ожидается осенью, так что уже в следующем году ЦФА могут стать реальностью в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных