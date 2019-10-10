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Греф оценил перспективы использования криптовалюты Facebook в России

Криптовалюта Libra, которую создает Facebook, не будет популярна в России, считает президент Сбербанка Герман Греф. «Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что, скорее всего, в России большое количество игроков имеют свои планы в этой части», – пояснил он (цитата по ТАСС).

При этом, по его мнению, властям не нужно спешить с регулированием «стейблкоинов» (криптовалюты, имеющие обеспечение в виде актива). Греф отметил, что необходимо создавать условия для того, чтобы децентрализованные системы такого рода появлялись, и наблюдать за их развитием. Он добавил, что не видит в стейблкоинах угрозу – в отличие от биткойна и традиционных криптовалют.

Facebook в июне объявил, что выпустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 г. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. По словам представителей соцсети, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». В России оборот криптовалют пока законодательно не регулируется.