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Греф оценил перспективы использования криптовалюты Facebook в России

Ведомости
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Криптовалюта Libra, которую создает Facebook, не будет популярна в России, считает президент Сбербанка Герман Греф. «Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что, скорее всего, в России большое количество игроков имеют свои планы в этой части», – пояснил он (цитата по ТАСС).

При этом, по его мнению, властям не нужно спешить с регулированием «стейблкоинов» (криптовалюты, имеющие обеспечение в виде актива). Греф отметил, что необходимо создавать условия для того, чтобы децентрализованные системы такого рода появлялись, и наблюдать за их развитием. Он добавил, что не видит в стейблкоинах угрозу – в отличие от биткойна и традиционных криптовалют.

Facebook в июне объявил, что выпустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 г. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. По словам представителей соцсети, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». В России оборот криптовалют пока законодательно не регулируется.

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Финансы
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Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

Ведомости
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В десяти регионах России могут появиться программы льготной ипотеки, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко (его слова приводит «Интерфакс»). Речь идет о субъектах, наименее развитых в социально-экономическом плане, пояснил Мутко, не назвав эти регионы.

Решение о введении льготной ипотеки пока не принято. Власти обсуждают и другие механизмы поддержки проблемных регионов, добавил вице-премьер.

В этом году последние места в рейтинге социально-экономического положения регионов по версии «РИА Новости» занимают Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Ингушетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Курганская область. В марте премьер Дмитрий Медведев на совещании правительства говорил, что наиболее сложная экономическая ситуация сложилась в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Тыве.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить законодательную базу для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

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Госдума отклонила законопроект о поддержке российских виноделов

Ведомости
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Госдума не стала принимать в третьем, окончательном чтении законопроект о поддержке российских виноделов, сообщает «Интерфакс». Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2017 г. В первом чтении его приняли в ноябре 2017 г., во втором – в июле 2019 г.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания указал на плохую подготовку законопроекта. По его словам, он не решает вопросы защиты и формирования отрасли. При подготовке не привлекались эксперты и предприятия сферы, не предложены конкретные меры для поддержки нашего производителя, сказал Володин. «В этой связи вынуждены, что называется, на полку отправить то, что до этого было сделано», – сказал спикер. Он также сообщил о необходимости подготовить новую версию законопроекта с учетом снижения НДС до 10% на фрукты и ягоды, включая виноград, а также недавно принятый закон о реформе акцизов в винной отрасли. «Наша задача – поддержать и защитить отечественного производителя, все это привязав к месту произрастания винограда и нахождения, чтобы были свои товарные знаки», – сообщил Володин.

Законопроект должен был стать первым поддерживающим виноградарство и виноделие в России. Планировалось разграничить производство алкоголя на основе этилового спирта и винограда. Земельные участки с виноградниками должны были быть включены в реестр виноградных насаждений, оператор которого – Минсельхоз. Хозяйства планировалось обязать декларировать урожай винограда.

9 июля Госдума приняла заявление с призывом правительства принять санкции против Грузии. Конкретные меры в документе не прописаны. Володин отмечал, что нижняя палата парламента предлагает запретить импорт вин и воды, а также денежные переводы в Грузию и поездки российских туристов в эту страну.

Новости СМИ2
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Политика
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Преподаватели сибирского филиала РАНХиГС пожаловались ректору на зарплаты

Ведомости
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Большинство преподавателей Сибирского института управления (СИУ) – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) – поддержали обращение, направленное реактору вуза из-за низких зарплат. Об этом сообщила ТАСС председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля.

По ее словам, документ от 13 сентября этого года подписали 107 из 144 штатных преподавателей. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на профсоюз СИУ, ректор РАНХиГС Владимир Мау проигнорировал первое обращение коллектива, после чего сотрудники вуза решили поименно подписаться под новым.

В настоящий момент идет работы двусторонней переговорной комиссии, представляющей и интересы администрации, и интересы трудового коллектива, сообщила ТАСС пресс-служба института. «Появление подобного рода материалов [про обращение к ректору] считаем попытками оказать давление на принятие решений», – отметила она.

В своем обращении сотрудники СИУ пожаловались на директора института Сергея Сверчкова из-за низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа. Они обратили внимание и на высокую нагрузку, которую вынуждены брать преподаватели, чтобы обеспечить себе приемлемый доход. Недовольство части коллектива вызвал и тот факт, что Сверчков вынес корпоративный конфликт в публичную плоскость, исказив информацию о зарплатах коллег.

Сверчков говорил, что считает оплату сотрудников института одной из самых высоких в Новосибирске, а нагрузку – сопоставимой с другими вузами города.

СИУ проводит подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В его составе, как сообщается на сайте, пять факультетов, 16 кафедр и аспирантура.

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Финансы
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Mastercard и оператор системы «Мир» запустят переводы за рубеж через систему ЦБ

Ведомости
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Mastercard и оператор российской платежной системы «Мир» – «Национальная система платежных карт» (НСПК) – подписали соглашение о развитии трансграничных переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП), говорится в совместном пресс-релизе.

«Обеспечение возможности мгновенных трансграничных переводов станет следующим этапом в реализации стратегии построения СБП и будет способствовать развитию безналичной экономики в России», – говорится в сообщении. Реализацией соглашения займется рабочая группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard.

Центробанк запустил СБП в тестовом режиме 28 января, в рабочем – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона перевести деньги с одного банковского счета на другой. Система также предоставляет услуги оплаты в торговых точках по QR-коду.

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Финансы
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ЦБ впервые оштрафует банки за отсутствие систем распознавания мошеннических операций

Ведомости
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Центробанк впервые оштрафует банки за отсутствие систем антифрода, рассказал журналистам первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Системы антифрода отслеживают нетипичные для клиента операции, которые потенциально может совершать мошенник.

«Мы готовим штрафы двум банкам за то, что они не обратили внимание на то, что они должны заботиться о своих клиентах, у них антифрода нет. В принципе антифрода не было», – приводит ТАСС слова Сычева.

Какие кредитные организации будут наказаны, Сычев не уточнил, отметив только, что речь идет о двух банках. Окончательное решение о штрафах пока не вынесено, документы готовятся, добавил он. Факты отсутствия в банках систем распознавания мошеннических операций были выявлены в ходе плановых проверок.

Поправки, обязывающие банки блокировать транзакции, похожие на мошеннические, вступили в силу в сентябре прошлого года. Выявлять такие операции банки должны по трем признакам. Первый совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак – совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными из базы ЦБ. Третий признак – несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.

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Политика
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Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным

Ведомости
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Основной темой разговора во время закрытой части встречи руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным было усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами. Об этом Памфилова рассказала «РИА Новости».

По ее словам, речь шла о таком взаимодействии «по разного рода аспектам, включая в том числе получение данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий». В работе, направленной на оздоровление всего избирательного процесса, важно выйти на новой уровень качества кадровой политики, подчеркнула Памфилова: «В связи с этим очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне».

Памфилова также сказала, что поднимала вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации. Путин «с большим вниманием отнесся к этой нашей озабоченности», отметила руководитель ЦИК и выразила надежду на то, что в этой сфере «будут предприняты определенные шаги».

Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября. Она состояла из двух частей: одна была открыта для журналистов, другая нет.

Во время открытой части встречи руководитель ЦИК назвала Москву и Петербург «горячими точками» прошедших в России выборов. В первом городе было «скандальное сопровождение выборов в Мосгордуму», рассказала Памфилова. «Они [выборы] споткнулись о то, что система сбора и проверки подписей устарела, и там были проблемы. Мы предложение по этому поводу подготовили», – отметила она. Также имела место «скандальная кампания по муниципальным выборам» в Петербурге, сказала Памфилова.

Бизнес
Новости

Мединский предложил сдавать книжным магазинам помещения по цене от рубля

Ведомости
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Правительство утвердило внесение в Госдуму законопроекта о предоставлении льготной аренды книжным магазинам, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Документ предлагает разрешить библиотекам, музеям и другим учреждениям культуры сдавать свободные помещения под книжные магазины по низкой цене.

Льготные ставки аренды, по предложению Минкультуры, будут определять региональные или федеральные власти. По мнению Мединского, льготная аренда должна начинаться от 1 руб.

Такая мера позволит увеличить в России число книжных магазинов и снизить цены на книги, рассчитывает министр. Сейчас, по его словам, ситуация с распространением книг в стране трагичная – в России около 1000 книжных магазинов: «Эта цифра настолько ничтожна, что, если сравнивать с РСФСР, то в советские времена книжных было в семь раз больше». Москва в два-три раза уступает Парижу, Мадриду и Риму и в десять раз Мельбурну по числу книжных магазинов в расчете на каждые 100 000 человек, проживающих в городе.

Такая ситуация, по мнению Мединского, сложилась из-за того, что книжные магазины в России являются субъектами рынка и у них нет льгот, в отличие от мировой практики. «Они конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами. И конечно – в таких условиях никаких шансов выжить у них нет», – цитирует министра «Интерфакс».

Мединский уточнил, что законопроект о льготной аренде касается книжных магазинов, которые занимаются только продажей книг и журналов, без сопутствующих товаров – например, сувениров и канцелярии.

Политика
Новости

Путин сменил трех начальников в администрации президента

Ведомости
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Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в Кремле, назначив трех новых руководителей управлений. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Начальником управления информационного и документационного обеспечения президента стал Антон Федоров. На этом посту он сменил Сергея Осипова. С 2013 г. Федоров возглавлял управление Кремля по вопросам государственной службы и кадров. До этого он был начальником управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом», еще раньше – первым заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Управление президента по вопросам госслужбы и кадров вместо Федорова возглавил Максим Травников, ранее занимавший должность начальника управления по обеспечению конституционных прав граждан. До прихода в администрацию президента в июле 2018 г. Травников был заместителем министра юстиции, до этого – замминистра регионального развития.

Руководителем управления по обеспечению конституционных прав граждан вместо Травникова Путин назначил Татьяну Локаткину. Ранее она была референтом этого управления.

Политика
Новости

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрыва в Крыму

Ведомости
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В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, планировавшего взрыв в одном из административных зданий на территории республики, сообщает центр общественных связей ФСБ. Имя задержанного не раскрывается.

ФСБ отмечает, что подозреваемый был задержан в городе Саки, у него есть российское гражданство. Он является приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, отмечает ФСБ. По ее данным, он планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Крыма. В его гараже нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Крымское управление ФСБ открыло уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.

«Настоящее время» со ссылкой на «Крым реалии» пишет, что 10 октября сотрудники ФСБ задержали в Крыму проукраинского 60-летнего активиста Олега Приходько. По данным издания, в феврале ФСБ проводила обыски в его доме, который находится в селе Орехово Сакского района. У Приходько изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет украинского националиста Степана Бандеры, компьютерную технику и CD-диски.

Экономика
Новости

Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Ведомости
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Центробанк в ближайшее время уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г., сообщила журналистам председатель Эльвира Набиуллина (ее слова приводит ТАСС). К следующему заседанию, на котором будет пересматриваться ключевая ставка, ЦБ опубликует уточненный макроэкономический прогноз, пояснила она.

Кроме того, регулятор, учитывая устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, будет ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось. «Будем оценивать дезинфляционные и проинфляционные факторы», – сказала Нибиуллина.

Совет директоров ЦБ в июле снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,25%. Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.

Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%. Согласно прогнозу ведомства, в октябре потребительские цены вырастут на 0,1–0,2% в месячном выражении, а годовая инфляция составит 3,7–3,8% после 4% в сентябре и 4,3% в августе.

Наша экономическая политика. Главные события за 20 лет

Экономика
Новости

Резиденты российских офшоров смогут не раскрывать данные о собственниках

Ведомости
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Обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в специальных административных районах (САР) и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании. Такие поправки в закон об ООО и Гражданский кодекс подготовило и опубликовало Минэкономразвития.

По замыслу министерства эта мера защитит участников ТОР и САР от возможных санкций. При передаче прав учета долей регистратору информация о собственниках ООО не будет публиковаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), следует из пояснительной записки к законопроекту. Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что инициатива министерства касается только резидентов САР и ТОР.

Специальные административные районы были созданы на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский во Владивостоке для поддержки попавших под санкции компаний. Стать их резидентом могут компании, зарегистрированные за рубежом и контролируемые россиянами. Для этого они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение полугода после регистрации. Для резидентов САР предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля.

В мае Минэкономразвития сообщало, что в САР зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САР на острове Русский стал «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна. Позже в САР на острове Октябрьский перерегистрировались семь компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

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