Минфин предложил оставить финансирование госСМИ на уровне 2019 года

Газету «Ведомости» власти в этот список не включили, сославшись на то, что ее аудитория меньше 10 млн человек. По данным «Яндекс.Радара», аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек, что было почти в 1,5 раза больше необходимых для признания системообразующим предприятием. Однако в ведомстве объяснили, что рост аудитории был аномальным на фоне пандемии, а до ее начала, в феврале, достигал 6,9 млн человек.