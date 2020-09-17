Минфин предложил оставить финансирование госСМИ на уровне 2019 года
В действующем бюджете на субсидии государственным СМИ в 2021 г. предусмотрено 73,8 млрд руб. Минфин предложил увеличить им финансовую поддержку до 102,8 млрд руб., или на 40%. В то же время это не намного больше, чем было выделено на 2020 г. (101,2 млрд руб.).
Минфин предлагает дать «Первому каналу» в 2021 г. 6 млрд руб. (в 2020 г. это были 6,5 млрд руб.), RT – 27,3 млрд руб., причем эта сумма может увеличиться для открытия немецкого подразделения (27,4 млрд руб. в 2020 г.), всем каналам «первого мультиплекса» (трем каналам ВГТРК и Общественному телевидению России) –7,7 млрд руб., а десяти телеканалам «второго мультиплекса» – 6,2 млрд руб. (в 2020 г. восемь каналов получили по 250 млн руб.).
В апреле 2020 г. в список системообразующих предприятий, которые получили право на господдержку в связи с пандемией, были включены 79 компаний, в том числе телеканалы, радиостанции, операторы наружной рекламы, книжные издательства. В него вошли также пять газет – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». Еще одно деловое издание – РБК – было включено в этот список как информагентство.
Газету «Ведомости» власти в этот список не включили, сославшись на то, что ее аудитория меньше 10 млн человек. По данным «Яндекс.Радара», аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек, что было почти в 1,5 раза больше необходимых для признания системообразующим предприятием. Однако в ведомстве объяснили, что рост аудитории был аномальным на фоне пандемии, а до ее начала, в феврале, достигал 6,9 млн человек.