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«Ведомости» не были признаны системообразующим предприятием из-за конфликта в редакции

Минкомсвязи сравнило газету с неуправляемым автобусом
Ксения Болецкая
Евгений Разумный / Ведомости

Минкомсвязи назвало две причины, по которым «Ведомости» не попали в список системообразующих предприятий: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции.

Неделю назад профильная правительственная комиссия утвердила рекомендованный Минкомсвязи список системообразующих предприятий в области связи и коммуникаций. В него вошли 79 компаний, в том числе телеканалы, радиостанции, операторы наружной рекламы, книжные издательства, а также пять газет – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». Еще одно деловое издание – РБК – было включено в этот список как информагентство.

Ранее по теме: Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий

Предприятия, признанные системообразующими, получат господдержку в приоритетном порядке. Таким компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал в середине апреля президент России Владимир Путин. Ставка таких кредитов будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ – сейчас она 5,5%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, обещал он.

Ранее Минэкономразвития утвердило следующий критерий для признания той или иной газеты системообразующим предприятием – ее «совокупная месячная аудитория, включая посещение сайта» должна составлять не менее 10 млн человек. Никаких дополнительных критериев для газет нет. Представитель Минкомсвязи уточнил, что для оценки интернет-аудитории СМИ использовались данные «Яндекс.Радара».

По данным «Яндекс.Радара», аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек, что почти в 1,5 раза больше необходимых 10 млн человек для признания системообразующим предприятием. За последние 30 дней (т. е. 30 марта – 28 апреля) аудитория «Ведомостей» была 14,2 млн человек. Получается, в апреле у газеты опять будет гораздо больше читателей, чем необходимо для признания системообразующим предприятием.

Однако Минкомсвязи считает некорректным использовать данные по аудитории «Ведомостей» за март – апрель, следует из ответа заместителя министра связи Алексея Волина на вопросы «Ведомостей». В последние два месяца у «Ведомостей» был пик роста трафика, поэтому Минкомсвязи использовало «смешанную модель», пишет Волин: «был взят период, половина которого приходилась на допиковый период, а вторая половина – на период роста, что позволяет получить базовые данные с необходимой коррекцией. По этим результатам «Ведомости» немного не дотягивают. А подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется».

Впрочем, в утвержденной Минэкономразвития методике нет никаких ссылок на необходимость учитывать аудиторию СМИ до начала пандемии коронавируса, убедились «Ведомости». В любом случае, в феврале 2020 г. у «Ведомостей», по данным «Яндекс. Радара», было 6,9 млн читателей, соответственно, средняя аудитория за февраль – март опять же превышает необходимые 10 млн читателей.

Главное, системообразующие предприятия за счет своей системности собираются долго занимать крупные и солидные ниши на рынке, указывает Волин, а высокопоставленные сотрудники «Ведомостей» сейчас заявляют, что действия исполняющего обязанности главного редактора газеты Андрея Шмарова неминуемо убьют издание: «Так как акционеры «Ведомостей» не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории».

Редакторы «Ведомостей» предложили собственникам издания другого главного редактора

Это Анфиса Воронина, более 20 лет работающая в деловых СМИ

Редакция «Ведомостей» напоминает неуправляемый автобус, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры, пишет Волин: «Это никак не является символом системообразуемости».

Получается, Волин объясняет отказ включения «Ведомостей» в привилегированный список тем, что министерство использовало особые модели, комментирует ответ чиновника Шмаров: «Допустим. Хотя, я бы посчитал и проверил выводы, будь у меня доступ к исходным данным. Но поскольку их у меня нет, чего тут спорить-то с черным ящиком». Еще чиновник с некоторой иронией ссылается на заявления «высокопоставленных сотрудников издания», добавил Шмаров: «Я подобных заявлений не делал и считаю, что редакционная политика, конфликты и дискуссии между журналистами не стоит выносить на газетные страницы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее счел необходимым поддержать «Ведомости»: «Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор». 

Как развивается конфликт в «Ведомостях»

Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Сделка не закрыта, формально БНМ остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура, но Кудрявцев говорил, что оперативное управление бизнесом передано будущим владельцам.

Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией. Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». На прошлой неделе Шмаров заявил нескольким сотрудникам «Ведомостей» о введении запрета на публикации в газете исследований «Левада-центра». Спустя день Шмаров заявил Reuters, что газета продолжит публиковать исследования «Левада-центра».

Новые «Ведомости»

Как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественное СМИ

На сайте «Ведомостей» вышла колонка с мнением редакции о том, как изменение редакционной политики и. о. главного редактора подрывает доверие аудитории и уничтожает 20-летнее издание. Шмаров в беседе с «РИА Новости» отметил, что появление на сайте такой редакционной статьи говорит о наличии свободы выражения мнений. По его словам, главный редактор не может ввести цензуру в газете по определению. Шмаров также рассказал, что планирует сделать газету «более деловой и экономической». 

В конце марта в СМИ попало письмо пяти заместителей главного редактора Зятькову и Голубовичу с требованием снять Шмарова с должности и. о. главного редактора и назначить кандидата «из коллектива». На эту должность они предложили Анфису Воронину, работающую сейчас главным редактором партнерских проектов «Ведомости &». Коллектив редакции «Ведомостей» поддержал решение редакторов о необходимости смены и. о. главного редактора и большинством голосов в ходе внутреннего голосования поддержал кандидатуру Ворониной.

Зятьков от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных