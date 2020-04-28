«Ведомости» не были признаны системообразующим предприятием из-за конфликта в редакции

«Ведомости» не были признаны системообразующим предприятием из-за конфликта в редакцииМинкомсвязи сравнило газету с неуправляемым автобусом
Минкомсвязи назвало две причины, по которым «Ведомости» не попали в список системообразующих предприятий: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции.
Неделю назад профильная правительственная комиссия утвердила рекомендованный Минкомсвязи список системообразующих предприятий в области связи и коммуникаций. В него вошли 79 компаний, в том числе телеканалы, радиостанции, операторы наружной рекламы, книжные издательства, а также пять газет – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». Еще одно деловое издание – РБК – было включено в этот список как информагентство.
Предприятия, признанные системообразующими, получат господдержку в приоритетном порядке. Таким компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал в середине апреля президент России Владимир Путин. Ставка таких кредитов будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ – сейчас она 5,5%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, обещал он.
Ранее Минэкономразвития утвердило следующий критерий для признания той или иной газеты системообразующим предприятием – ее «совокупная месячная аудитория, включая посещение сайта» должна составлять не менее 10 млн человек. Никаких дополнительных критериев для газет нет. Представитель Минкомсвязи уточнил, что для оценки интернет-аудитории СМИ использовались данные «Яндекс.Радара».
По данным «Яндекс.Радара», аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек, что почти в 1,5 раза больше необходимых 10 млн человек для признания системообразующим предприятием. За последние 30 дней (т. е. 30 марта – 28 апреля) аудитория «Ведомостей» была 14,2 млн человек. Получается, в апреле у газеты опять будет гораздо больше читателей, чем необходимо для признания системообразующим предприятием.
Однако Минкомсвязи считает некорректным использовать данные по аудитории «Ведомостей» за март – апрель, следует из ответа заместителя министра связи Алексея Волина на вопросы «Ведомостей». В последние два месяца у «Ведомостей» был пик роста трафика, поэтому Минкомсвязи использовало «смешанную модель», пишет Волин: «был взят период, половина которого приходилась на допиковый период, а вторая половина – на период роста, что позволяет получить базовые данные с необходимой коррекцией. По этим результатам «Ведомости» немного не дотягивают. А подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется».
Впрочем, в утвержденной Минэкономразвития методике нет никаких ссылок на необходимость учитывать аудиторию СМИ до начала пандемии коронавируса, убедились «Ведомости». В любом случае, в феврале 2020 г. у «Ведомостей», по данным «Яндекс. Радара», было 6,9 млн читателей, соответственно, средняя аудитория за февраль – март опять же превышает необходимые 10 млн читателей.
Главное, системообразующие предприятия за счет своей системности собираются долго занимать крупные и солидные ниши на рынке, указывает Волин, а высокопоставленные сотрудники «Ведомостей» сейчас заявляют, что действия исполняющего обязанности главного редактора газеты Андрея Шмарова неминуемо убьют издание: «Так как акционеры «Ведомостей» не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории».
Редакция «Ведомостей» напоминает неуправляемый автобус, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры, пишет Волин: «Это никак не является символом системообразуемости».
Получается, Волин объясняет отказ включения «Ведомостей» в привилегированный список тем, что министерство использовало особые модели, комментирует ответ чиновника Шмаров: «Допустим. Хотя, я бы посчитал и проверил выводы, будь у меня доступ к исходным данным. Но поскольку их у меня нет, чего тут спорить-то с черным ящиком». Еще чиновник с некоторой иронией ссылается на заявления «высокопоставленных сотрудников издания», добавил Шмаров: «Я подобных заявлений не делал и считаю, что редакционная политика, конфликты и дискуссии между журналистами не стоит выносить на газетные страницы».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее счел необходимым поддержать «Ведомости»: «Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор».
Как развивается конфликт в «Ведомостях»
Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Сделка не закрыта, формально БНМ остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура, но Кудрявцев говорил, что оперативное управление бизнесом передано будущим владельцам.
Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией. Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». На прошлой неделе Шмаров заявил нескольким сотрудникам «Ведомостей» о введении запрета на публикации в газете исследований «Левада-центра». Спустя день Шмаров заявил Reuters, что газета продолжит публиковать исследования «Левада-центра».
На сайте «Ведомостей» вышла колонка с мнением редакции о том, как изменение редакционной политики и. о. главного редактора подрывает доверие аудитории и уничтожает 20-летнее издание. Шмаров в беседе с «РИА Новости» отметил, что появление на сайте такой редакционной статьи говорит о наличии свободы выражения мнений. По его словам, главный редактор не может ввести цензуру в газете по определению. Шмаров также рассказал, что планирует сделать газету «более деловой и экономической».
В конце марта в СМИ попало письмо пяти заместителей главного редактора Зятькову и Голубовичу с требованием снять Шмарова с должности и. о. главного редактора и назначить кандидата «из коллектива». На эту должность они предложили Анфису Воронину, работающую сейчас главным редактором партнерских проектов «Ведомости &». Коллектив редакции «Ведомостей» поддержал решение редакторов о необходимости смены и. о. главного редактора и большинством голосов в ходе внутреннего голосования поддержал кандидатуру Ворониной.
Зятьков от комментариев отказался.