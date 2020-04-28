«Ведомости» не были признаны системообразующим предприятием из-за конфликта в редакции

Получается, Волин объясняет отказ включения «Ведомостей» в привилегированный список тем, что министерство использовало особые модели, комментирует ответ чиновника Шмаров: «Допустим. Хотя, я бы посчитал и проверил выводы, будь у меня доступ к исходным данным. Но поскольку их у меня нет, чего тут спорить-то с черным ящиком». Еще чиновник с некоторой иронией ссылается на заявления «высокопоставленных сотрудников издания», добавил Шмаров: «Я подобных заявлений не делал и считаю, что редакционная политика, конфликты и дискуссии между журналистами не стоит выносить на газетные страницы».